Szwajcaria: W Genewie doszło do spotkania szefów ds. bezpieczeństwa USA i Rosji

Biały Dom poinformował w poniedziałek, że w Szwajcarii doszło do spotkania doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'a Sullivana i szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa. "To ważny krok w przygotowaniach do szczytu USA - Rosja" - oświadczyła amerykańska administracja.

Według Białego Domu obaj dyplomaci na spotkaniu, które odbyło się w Genewie, omówili szeroki wachlarz kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności strategicznej. "Spotkanie to było ważnym krokiem w przygotowaniach do planowanego szczytu USA-Rosja, którego data i miejsce zostaną ogłoszone w późniejszym terminie" - napisano w oświadczeniu.

"Strony wyraziły przekonanie, że w wielu obszarach można znaleźć wzajemnie akceptowalne rozwiązania" - przekonuje Biały Dom i dodaje, że obie strony zgodziły się, iż normalizacja więzi amerykańsko-rosyjskich leży w interesie obu krajów.

Szwajcarski dziennik "Tages-Anzeiger" napisał w poniedziałek, że prezydenci USA i Rosji Joe Biden i Władimir Putin w czerwcu spotkają się w Szwajcarii i w tym celu do Genewy przybyła już część misji USA. Gazeta powołuje się na anonimowe źródła, według których na genewskim lotnisku wylądował w niedzielę "nietypowy samolot towarowy".

Także rosyjski dziennik "Komiersant" wymienił w zeszłym tygodniu Genewę jako najbardziej prawdopodobne miejsce spotkania Bidena z Putinem.

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii odmówiło komentarza na temat informacji "Tages-Anzeiger", ale rzeczniczka resortu zapewniła, że Szwajcaria będzie gotowa zaoferować "swoje usługi, gdy będą one przydatne i pożądane".