Szwajcaria: W referendum przepadł pomysł wyższego opodatkowania paliw w celu redukcji emisji CO2

Szwajcarzy odrzucili w niedzielę w referendum projekty trzech ustaw mających pomóc chronić środowisko, w tym propozycję przewidującą podwyższenie opłat i podatków za paliwa, która miała przyczynić się do redukcji emisji CO2.

Rządowy projekt zakładający m.in. nałożenie dodatkowych opłat na benzynę i bilety lotnicze został odrzucony przez 51,6 proc. głosujących.

Ten wynik oznacza, że Szwajcarii będzie "bardzo trudno" osiągnąć do 2030 r. zakładany cel redukcji emisji CO2 o połowę w stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 r. stać się krajem neutralnym klimatycznie - skomentowała minister środowiska Simonetta Sommaruga.

Szwajcarzy odrzucili także ustawę zakładającą zakaz stosowania syntetycznych pestycydów oraz inny projekt, który ograniczał ich użycie. Zwolennicy tych propozycji argumentowali, że środki te łączą się z zagrożeniami dla zdrowia, a przeciwnicy podkreślali, że ograniczenie ich użycia doprowadzi do wzrostu cen żywności, spadku zatrudnienia w przemyśle spożywczym i większego uzależnienia od importu.

Podczas referendum przyjęto dwa inne projekty. Jeden z nich dotyczył pomocy finansowej państwa dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią Covid-19. Drugi zakładał przyznanie policji dodatkowych uprawnień śledczych, by mogła lepiej zwalczać terroryzm.