Szwajcaria: W Sankt Gallen proces byłego funkcjonariusza Łukaszenki – w związku ze „zniknięciem” opozycjonistów w 1999 r.

Były funkcjonariusz tzw. szwadronu śmierci Juryj Harauski stanął przed szwajcarskim sądem w ramach jurysdykcji uniwersalnej w związku ze „zniknięciem” trójki oponentów Alaksandra Łukaszenki w 1999 r. Wcześniej powiedział mediom, że był uczestnikiem porwania i świadkiem ich zabójstwa.

Proces, który rozpoczął się przed sądem w Sankt Gallen, dotyczy porwania (wymuszonego zaginięcia) oponentów Łukaszenki.

Harauski był członkiem oddziałów specjalnych SOBR. Twierdzi, że jako członek "szwadronów śmierci" był uczestnikiem porwania, a następnie świadkiem zamordowania przez innego funkcjonariusza trzech oponentów Łukaszenki. Chodzi o Juryja Zacharenkę, ówczesnego szefa MSW, byłego przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Wiktara Hanczara oraz biznesmena Anatola Krasouskiego. Ludzie ci zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w latach 1999-2000.

We wtorek Harauski zaczął składać zeznania - informuje białoruskie pismo "Nowy Czas". Przed sądem miał powiedzieć, że wraz z innymi funkcjonariuszami uczestniczył w porwaniu mężczyzn. Widział też, jak dowódca Dzmitryj Pauliczenka zabijał ich strzałami w plecy. Ciała Hanczara i Krasouskiego, których Pauliczenka zastrzelił w ramach jednej egzekucji, zakopano, a ubrania spalono. "Oprócz butów, bo długo się palą" - miał powiedzieć w sądzie oskarżony.

Przekonywał, że sam do momentu, kiedy "Pauliczenka strzelił do Zacharenki", nie zdawał sobie sprawy, że zamierza go zabić. Wcześniej miał myśleć, że celem porwania jest tylko "rozmowa".

Zacharenka miał zostać porwany i zamordowany w maju 1999 r. Dwaj pozostali mężczyźni - we wrześniu tego roku.

Harauski mówił w wywiadzie dla Deutsche Welle w 2019 r., że opuścił Białoruś jesienią 2018 roku i wyjechał do Europy. W jednym z europejskich krajów poprosił o azyl. Jak wówczas podawano, jego wypowiedzi wymagały weryfikacji.

Redakcja DW podkreślała, że nie wiadomo, czym zajmował się Harauski po odejściu ze służby, ani w jaki sposób udało mu się opuścić kraj. Harauski pokazał dziennikarzom oryginały i kopie niektórych dokumentów, które miały potwierdzać jego słowa.

Wyznania Harauskiego pokrywały się z wnioskami specjalnego sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), Christosa Pourgouridesa, który w 2004 r. badał sprawę zniknięcie białoruskich opozycjonistów.

Oceniał on, że Zacharenka, Hanczar i Krasouski zostali porwani i zamordowani przez specnazowców z SOBR-u pod dowództwem Pauliczenki i na polecenie władz. Podobnie uważają bliscy zaginionych polityków, jednak - ze zrozumiałych powodów - nie zostało to zweryfikowane przez niezależne śledztwo i sąd.

Organizacja praw człowieka Trial International, będąca jednym z inicjatorów śledztwa (wspólnie z dwójką krewnych zaginionych polityków, białoruską organizacją Wiasna oraz FIDH), podkreśla na swojej stronie internetowej, że będzie to pierwszy proces obywatela białoruskiego w sprawie o zaginięcie w ramach jurysdykcji uniwersalnej.

W wywiadzie dla DW przedstawiciel szwajcarskiej prokuratury tłumaczył, że jurysdykcja tego kraju nie rozciąga się na zabójstwa popełnione poza jego terytorium (poza przypadkami ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości), dlatego proces nie dotyczy zarzutu morderstwa, a "wymuszonego zaginięcia". Stosowny artykuł kodeksu karnego Szwajcarii (185.) mówi o tym, że jest ono przeprowadzone na polecenie lub za wiedzą władz lub organizacji politycznej. Tym samym wyrok skazujący będzie wskazywał na odpowiedzialność władz Białorusi - przekonują prawnicy.