Szwajcaria: kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Polski

W Szwajcarii wprowadzony zostanie od 14 grudnia dla osób przyjeżdżających z Polski obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa. Nakaz izolowania się po przyjeździe dotyczy podróżnych z kilkunastu krajów i regionów.

Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnych stronach szwajcarskiego rządu kwarantanna będzie obowiązywała osoby przybywające do Szwajcarii z Andory, Chorwacji, Gruzji, Jordanii, Litwy, Luksemburga, Czarnogóry, Północnej Macedonii, Polski, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, USA i Węgier oraz wybranych regionów Włoch i Austrii.

Rząd wprowadził też nowe restrykcje epidemiczne, dotyczące między innymi liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. Zalecił pracę zdalną wszędzie, gdzie to możliwe, a także zarekomendował, by spotkania w domach czy restauracjach ograniczone zostały do osób mieszkających najwyżej w dwóch gospodarstwach domowych.

Ośrodki narciarskie w Szwajcarii pozostaną otwarte pod warunkiem zachowania środków ostrożności związanych z pandemią, a po 22 grudnia będzie też wymagana zgoda władz lokalnych.