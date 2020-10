Szwajcaria: Wskaźnik nowych infekcji koronawirusowych wysoki, ale stabilny

W ciągu doby do wtorku rano w Szwajcarii zarejestrowano 5924 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki nosicielstwa koronawirusa oraz 16 zgonów osób nim zakażonych - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

W poprzedniej dobie, dla której przedstawiono odrębne dane, czyli przez 24 godziny do piątku rano, wykryto 6592 nowych nosicieli, a 10 zainfekowanych zmarło.

BAG nie publikuje w soboty i niedziele dobowych raportów sytuacyjnych dotyczących pandemii, zastępując to w poniedziałki raportami obejmującymi trzy poprzednie doby.

Do poniedziałku w Szwajcarii odnotowano łącznie 126 604 przypadki zakażenia koronawirusem, czyli 1209,2 na 100 tys. mieszkańców. Prawie połowa z nich - a dokładnie 59 236 - została wykryta w ciągu ubiegłych dwóch tygodni. Zgonów osób zainfekowanych było w sumie 1929, w tym 112 przez ostatnie 14 dni.

W Szwajcarii i Liechtensteinie (gdzie było do tej pory 438 potwierdzonych infekcji i jeden zgon) przeprowadzono dotąd 1,83 mln testów na nosicielstwo koronawirusa, co daje teoretycznie wskaźnik 21,3 tys. badań na 100 tys. mieszkańców obu państw. Zaznaczyć jednak należy, że wszystkie te dane dotyczą również osób, u których test co najmniej raz powtarzano. 7,7 proc. wszystkich testów dało wynik pozytywny.

305 tys. z tych badań wykonano przez ubiegłe dwa tygodnie z okresowym odsetkiem wykrytych zakażeń wynoszącym 20,7 proc.