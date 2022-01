Szwajcaria z rekordową nadwyżką w handlu zagranicznym

Szwajcaria w 2021 roku zwiększyła eksport o 15,2 procenta do 259,5 miliardów franków szwajcarskich. Bilans handlowy zamknął się nadwyżką 58,7 miliarda franków szwajcarskich. To jeden z najlepszych wyników w historii, mimo problemów związanych z ogólnoświatową pandemią. A to wszystko w sytuacji utrzymującego się wysokiego kursu szwajcarskiej waluty.