Szwajcaria: Zmarło już blisko 2,6 tys. osób zakażonych koronawirusem

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii zmarło kolejnych 169 osób zakażonych koronawirusem, zaś od początku pandemii łącznie 2576, co oznacza wskaźnik 29,9 zgonów na 100 tys. mieszkańców - poinformował w swym publikowanym w każdym dniu roboczym komunikacie sytuacyjnym szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

W analogicznym okresie tydzień wcześniej zgonów było 93, a przez ubiegłe dwa tygodnie łącznie 611.

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii potwierdzono laboratoryjnie 17 245 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 228 405. Wskaźnik zakażeń wzrósł w ten sposób do 2654 na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania, przez trzy doby do 2 listopada rano wykryto 21 842 nowych nosicieli, a przez ubiegłe dwa tygodnie w sumie 104 555.

Uwzględniając również Liechtenstein, przez ubiegłe trzy doby do szpitali przyjęto 536 kolejnych zakażonych osób, czego efektem był wzrost liczby dokonanych od początku pandemii hospitalizacji do 9205. W Liechtensteinie odnotowano dotąd 817 przypadków infekcji koronawirusowej (w tym 64 w ciągu ostatnich trzech dni i 383 przez ubiegłe dwa tygodnie) oraz trzy zgony, w tym dwa przez ostatnie 14 dni.