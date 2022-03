Szwajcaria znosi od piątku wszystkie obostrzenia związane z Covid-19

Po raz pierwszy od dwóch lat Szwajcaria całkowicie wraca do normalności – informuje w środę portal 20minuten. Od piątku 1 kwietnia decyzją Rady Federalnej zniesione zostaną ostatnie przepisy rozporządzenia Covid-19, w tym obowiązek izolowania osób zakażonych oraz obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu publicznego i placówkach służby zdrowia.

Rada Federalna uzasadniła, że dzięki wysokiemu poziomowi szczepień przeciw Covid-19, w populacji w ostatnich tygodniach nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby zakażonych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii i to pomimo ponownego wzrostu liczby infekcji. Zatem Rada uznała za mało prawdopodobne, aby zdrowie publiczne miało być zagrożone w nadchodzących miesiącach.

Podkreślono jednak, że pandemia nie przeszła jeszcze do historii. "Koronawirus najprawdopodobniej nie zniknie, ale stanie się endemiczny. Należy się spodziewać, że w przyszłości pojawią się związane z nim sezonowe fale zachorowań" - napisała Rada Federalna.

Do wiosny 2023 roku trwać będzie faza przejściowa, związana z utrzymaniem "zdolności do reagowania". Oznacza to, że dotychczasowe struktury musiałyby zostać utrzymane na tyle, aby kantony i rząd federalny mogły szybko reagować na nowe zdarzenia związane z koronawirusem. Dotyczy to w szczególności badań, szczepień, możliwości śledzenia kontaktów, monitorowania zachorowań przez szpitale.

Decyzją Rady Federalnej odpowiedzialność za większość zadań związanych z walką z pandemią Covid-19 zostanie zdjęta z poziomu federalnego i przywrócona kantonom.

Marzena Szulc