Szwajcarii: Mural z portretem Nawalnego w Genewie przed szczytem Biden-Putin

Mural z wizerunkiem uwięzionego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego pojawił się na ulicy w Genewie przed środowym szczytem z udziałem prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Portret interpretuje się jako przypomnienie o jego losie.

Na muralu na Rue de Lyon przedstawiono rysunek uśmiechniętego Nawalnego, który palcami robi znak serca. Obok widnieje napis "Bohater naszych czasów".

Oczekuje się, że sytuacja Nawalnego, przetrzymywanego w kolonii karnej będzie jednym z tematów, który poruszy Biden podczas pierwszego spotkania z Putinem. Wcześniej amerykańska administracja domagała się uwolnienia więźnia.

W styczniu po tym, gdy Nawalny powrócił z Niemiec po kuracji po próbie jego otrucia w Rosji, został aresztowany na lotnisku w Moskwie. Prowadził głodówkę, po której trafił do szpitala. 7 czerwca został ponownie przewieziony ze szpitala na terenie zakładu karnego we Włodzimierzu do kolonii karnej w Pokrowie.

Z Genewy Sylwia Wysocka