Szwajcarscy producenci zegarków w kryzysie z powodu epidemii koronawirusa

Szwajcarska branża zegarmistrzowska boleśnie odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Rolex postanowił na 10 dni zamknąć wszystkie zakłady w kraju, Richemont oferuje niemal 50 proc. zniżki na zegarki, a Swatch redukuje godziny pracy - informuje Bloomberg.

Jak podała agencja, luksusowe marki zegarków, jak Rolex, Omega czy Cartier szykują się na kłopoty finansowe z powodu Covid-19.

Szwajcarska branża zegarmistrzowska już zresztą podjęła pewne kroki spowodowane wybuchem epidemii - Rolex na 10 dni zamknął wszystkie swoje zakłady w kraju; Richemont wprowadził tygodniową ofertę zniżkową na swojej platformie Watchfinder, gdzie można dostać luksusowe zegarki marki z drugiej ręki. Firma oferuje nawet 49 proc. zniżki na zakup używanych zegarków Cartier'a. Z kolei Swatch o 70 proc. zmniejszył kadrę produkcyjną i skrócił godziny pracy w zakładach. W dodatku odwołane zostały targi zegarmistrzowskie w Bazylei i Genewie.

"Pierwsza połowa roku będzie chyba najgorsza w historii dla rynku produktów luksusowych. To oznacza problemy dla szwajcarskiej branży zegarków, która zatrudnia 59 tys. osób i odpowiada za niemal jedną dziesiątą krajowego eksportu. Co gorsza, sektor w dużej mierze polega na pracownikach mieszkających po francuskiej stronie granicy, z których większość została zmuszona do pozostania w domuach po zamknięciu granicy pomiędzy krajami w obawie przed rozprzestrzenianiem koronawirusa" - powiedział Bloombergowi Luca Solca, analityk rynku produktów luksusowych z firmy Sanford C. Bernstein.

Eksport szwajcarskich zegarków największy spadek w ciągu ostatnich miesięcy odnotował w lutym, po tym jak o 52 proc. spadła liczba wysyłek do Chin i o 42 proc. do Hongkongu. Eksperci szacują, że spadki w marcu mogą okazać się jeszcze większe, w miarę jak epicentrum Covid-19 przesuwa się ku Europie.

Według Rene Webera, analityka z Banku Votboel AG, firmy sprzedające produkty luksusowe w pierwszym kwartale roku odnotują nawet 30 proc. spadek dochodów.

"Popyt spadnie jak nigdy dotąd. Pytanie, jak długo to będzie trwało?" - powiedział dziennikarzom Weber.

Kryzys odczuły już choćby Swatch, producent zegarków Breguet i Longines oraz Richemont, do którego należy kilka marek, w tym Cartier i Vacheron Constantin, które odnotowały w tym roku spadek wartości firm o jedną trzecią.

"2020 z pewnością będzie trudnym rokiem dla światowej gospodarki. My nadal pozostajemy pozytywnie nastawieni, pomimo przeszkód" - oświadczyła w czwartek Nayla Hayek szefowa firmy.

Mimo kryzysu Swatch zapowiedział, że planuje w tym roku przeznaczyć 500 mln franków na badania, tworzenie nowych produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych i sprzedażowych. W ubiegłym roku firma zakończyła wartą 220 mln franków budowę nowej siedzimy w Biel.

Marka Swatch Tissot, co prawda z czteroletnim opóźnieniem, ale przedstawiła w czwartek swój pierwszy smartwatch; prezentacja odbyła się online. Firma chce konkurować na tym polu z Apple i planuje rozpocząć sprzedaż inteligentnych zegarków w Szwajcarii w czerwcu lub lipcu. Urządzenie jest kompatybilne z systemem operacyjnym Huawei Harmony.

Kryzys uderzył również w mniejsze firmy. I tak np. szwajcarski niezależny producent zegarków RJ Watches SA, znany z zegarków przedstawiających różne postaci jak np. Pac-Man, w ubiegłym miesiącu ogłosił bankructwo.