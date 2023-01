Szwajcarzy szykują referendum przeciwko neutralności klimatycznej

Demokratyczna Unia Centrum (UDC), największa szwajcarska partia prawicowa, zebrało ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem w sprawie zablokowania projektu ustawy mającej na celu ograniczenie emisji CO2.

Zgodnie z przyjętym przez rząd szwajcarski planem pracy na 2023 rok w najbliższych miesiącach ma być procedowana ustawa, której celem jest doprowadzenie do 2050 roku do neutralności klimatycznej pod względem emisji CO2. Przeciwko takim rozwiązaniom protestuje prawicowa Demokratyczna Unia Centrum (UDC), która domaga się przeprowadzenia w tej sprawie referendum.

UDC przekazała, że przez kilka ostatnich miesięcy minionego roku udało się zebrać ponad 103 tysiące podpisów pod poparciem dla referendum i stosowne dokumenty zostały przekazane do Rady Federalnej.

- Proponowane zapisy dotyczące neutralności klimatycznej są kosztowne, niebezpieczne i wprowadzają obywateli w błąd. Chociaż już teraz mamy za mało energii, proponuje nam się zakazać używania oleju opałowego, gazu ziemnego, oleju napędowego czy benzyny jako podstawowych źródeł energii - czytamy w oświadczeniu złożonym przez UDC.

Stanowisko w sprawie referendum zajął także szwajcarski Greenpeace, który przekazał, że będzie namawiał do kontynuowania wysiłków na rzecz neutralności klimatycznej Szwajcarii.

- Zatrzymanie procesu odchodzenia od paliw kopalnych jest polityką krótkoterminową i oderwaną od światowych trendów - napisano w komunikacie opublikowanym przez Greenpeace.

Do przeprowadzenia federalnego referendum we wszystkich szwajcarskich kantonach konieczne jest zebranie co najmniej 50 tysięcy podpisów.