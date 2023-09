Szwecja: Amerykańscy kongresmeni oczekują w październiku ratyfikacji przez Turcję szwedzkiego wejścia do NATO

Przebywająca z wizytą w Sztokholmie grupa amerykańskich kongresmenów wyraziła przekonanie, że wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO zostanie ratyfikowany przez parlament Turcji w październiku.

"Naciskaliśmy na Turcję, aby tak się stało" - podkreślił Michael McCaul, republikański przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. "Nie widzę, żadnych przesłanek mówiących, że Szwecja nie zostanie pełnoprawnym członkiem NATO" - dodał kongresmen podczas briefingu w Sztokholmie.

Zapytany o kwestię zgody USA na sprzedaż Turcji samolotów wielozadaniowych F-16, McCaul odpowiedział, że "jeśli Turcja chce współpracy z USA, warunkiem jest również ratyfikacja szwedzkiego wniosku do NATO".

Demokrata Gregory Meeks przypomniał, że Turcja zaakceptowała wejście Szwecji do Sojuszu na lipcowym szczycie NATO w Wilnie. "Jeśli zmienisz zdanie, to staniesz przed wszystkimi sojusznikami" - zauważył Meeks, odnosząc się do stanowiska Turcji.

Szef dyplomacji Szwecji Tobias Billstroem zapewnił, że dla szwedzkiego rządu w sprawie wejścia do NATO "nie ma planu B". "Plan B jest planem A, czyli zostaniemy pełnoprawnym członkiem Sojuszu" - zapewnił minister w rozmowie z dziennikarzami.

Obecnie turecki parlament jest na wakacjach, obrady mają być wznowione w październiku.

Innymi tematami dyskutowanymi przez amerykańskich polityków z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem oraz szefem MSZ Billstroemem było wsparcie Ukrainy w wojnie obronnej przeciwko Rosji oraz uniezależnienie się technologiczne Zachodu od Chin.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk