Szwecja-Białoruś: Dwóch mężczyzn poprosiło o azyl w szwedzkiej ambasadzie w Mińsku

Dwóch mężczyzn przedostało się w piątek na teren szwedzkiej ambasady w Mińsku i poprosiło o azyl. MSZ Szwecji oświadczyło w sobotę, że Białorusini nadal przebywają w placówce, ale nie ma możliwości przyjęcia od nich wniosku.

"Będziemy reagować w sposób adekwatny do sytuacji m.in. biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa" - stwierdziła rzeczniczka szwedzkiego MSZ Julia Eriksson Pogorzelska.

Według przedstawicielki MSZ o azyl w Szwecji nie można wystąpić w szwedzkiej placówce dyplomatycznej za granicą. Należy zgłosić się, wjeżdżając do Szwecji do policji granicznej (oddział policji pełniący funkcję straży granicznej) lub do Urzędu ds. Migracji na terenie Szwecji.

O dwóch mężczyznach, ojcu i synu, którzy schronili się na terenie szwedzkiej ambasady poinformował w piątek białoruski niezależny portal Tut.by. Według szwedzkich mediów Białorusini byli uczestnikami demonstracji, schronili się w szwedzkiej placówce dyplomatycznej, uciekając przed siłami policyjnymi. "Jeśli teraz wyjdziemy, to zostaniemy zabici. Prosimy o pomoc!" - powiedział szwedzkiej telewizji SVT jeden z mężczyzn.

W 2015 roku Szwecja przyjęła rekordową liczbę wniosków o azyl, ponad 160 tys. Imigranci, często nie mając dokumentów, przedostali się do szwedzkiego Malmoe z południa Europy przez Niemcy oraz Danię.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk