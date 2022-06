Szwecja: Ekspert Uniwersytetu Obronnego: brak poparcia dla wniosku Szwecji i Finlandii będzie kłopotliwe dla NATO

"Uważam, że brak poparcia dla wniosku Szwecji i Finlandii będzie kłopotliwe dla NATO. Sojusz ma politykę otwartych drzwi, a oba kandydujące kraje są stabilnymi i dobrze funkcjonującymi demokracjami. Może pojawić się pytanie, czy ta polityka (polityka NATO - PAP) rzeczywiście działa?" - ocenia w rozmowie z PAP ekspert Szwedzkiego Uniwersytetu Obronnego w Sztokholmie Magnus Christiansson.

"Nie spodziewam się jednak, aby doszło do akceptacji wniosku Szwecji i Finlandii przez Ankarę w sprawie wejścia do NATO na szczycie Sojuszu w Madrycie. Potrzeba na to więcej czasu" - twierdzi Christiansson.

Ekspert wskazuje także, że Turcji, blokującej przyjęcie nowych krajów do NATO, bardziej zależy na wywołaniu nacisku na USA, aby pozyskać amerykańskie samoloty piątej generacji F-35 niż na szwedzkiej broni.

Według specjalisty przeciągające się od maja negocjacje z Turcją odbywają się na dwóch poziomach. Jedno to stanowisko administracji prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, który jest "bardzo twardy i pryncypialny". Bardziej konstruktywny ton reprezentuje zaś MSZ Turcji.

"Dyplomaci tureccy, którzy mają kontakt z Brukselą (kwatera główna NATO) są bardziej otwarci na wejście Szwecji i Finlandii" - uważa Christiansson.

Tureckie władze mają zastrzeżenia w stosunku do Szwecji i w mniejszym stopniu do Finlandii odnośnie zwalczania przez te kraje terroryzmu (chodzi o wspieranie kurdyjskich grup separatystycznych m.in. przez pomoc rozwojową). Ankara domaga się deportacji osób uważanych za terrorystów (wielu przeciwników polityki Erdogana otrzymało w Szwecji azyl), a także zniesienia embarga na eksport broni do Turcji.

"Szwecja zrobiła już wszystko, co można w ramach demokratycznych ram, aby spełnić tureckie żądania" - przekonuje Christiansson.

Od 1 lipca wejdzie w życie w Szwecji nowe zaostrzone prawo zwalczania terroryzmu. Rząd w Sztokholmie ogłosił, że jest również otwarty na eksport broni państwom członkowskim NATO.

Punktem zapalnym w rozmowach między Szwecją a Turcją było poparcie, jakiego szwedzkiemu mniejszościowemu rządowi udzielała niezrzeszona parlamentarzystka (dawniej Partia Lewicy) kurdyjskiego pochodzenia Amineh Kakabaveh. W zamian za swój przeważający głos, domagała się wspierania Kurdów oraz "nie wysyłania Turcji broni, od której giną dzieci".

W opinii Christianssona wraz z przyjęciem budżetu przez parlament "problem Kakabaveh" przestał istnieć. Posłanka jesienią wraz z końcem kadencji odejdzie z parlamentu.

Szczyt NATO w Madrycie rozpoczyna się we wtorek wieczorem i potrwa do czwartku. Jako obserwatorzy zaproszeni zostali przywódcy Szwecji oraz Finlandii.

Magnus Christiansson jest naukowcem Szwedzkiego Uniwersytetu Obronnego w Sztokholmie. W swoich badaniach zajmuje się polityką obronną, bezpieczeństwem regionu Morza Bałtyckiego oraz NATO.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk