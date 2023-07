Szwecja: Firma Ericsson sprawdza doniesienia o zawieszeniu pozwoleń na pracę dla jej personelu w Iraku

Sprawdzamy doniesienia o zawieszeniu pozwoleń na pracę dla osób zatrudnionych przez naszą firmę w Iraku - poinformował w piątek szwedzki koncern telekomunikacyjny Ericsson. Irackie media przekazały w czwartek, że wycofano zgodę na działalność w kraju tej firmy, jednak Ericsson zaprzecza, by tak się stało.

Przedstawiciel kancelarii premiera Iraku Farhad Alaaldin powiedział w piątek, że Ericsson może dalej działać na terytorium kraju. "Wszystkie porozumienia podpisane przez rząd Iraku będą respektowane i działalność żadnej firmy nie została zawieszona, w tym Ericssona" - oświadczył Alaaldin.

Doniesienia o kłopotach szwedzkiej firmy w Iraku pojawiły się w czwartek w tym samym czasie, gdy informowano o wydaleniu z placówki w Bagdadzie ambasador Szwecji Jessiki Svaerdstroem po tym, jak w Sztokholmie sprofanowano świętą księgę muzułmanów Koran. Rząd Iraku wezwał także do powrotu do kraju swojego charge d'affaires pełniącego służbę w Szwecji. W ostatnich latach w Szwecji doszło do wielu aktów spalenia Koranu - zauważa agencja Associated Press.

Firma Ericsson zapewniła w oświadczeniu, że niszczenie Koranu jest "głęboko obraźliwe dla wierzeń religijnych i wartości wyznawanych przez muzułmanów na całym świecie", a "ten akt nie odzwierciedla podstawowej wartości wyznawanej przez Ericsson, jaką jest szacunek". Irak to relatywnie mały rynek dla Ericssona, który zatrudnia tam na pełny etat około 30 osób.

Część personelu ambasady Szwecji w Bagdadzie została przeniesiona do Sztokholmu ze względów bezpieczeństwa po tym, jak w czwartek nad ranem tłum Irakijczyków rozwścieczonych planowanym spaleniem Koranu w Sztokholmie, wdarł się do budynku szwedzkiej placówki w Bagdadzie. Ostatecznie Koran został uszkodzony i skopany na oczach szwedzkiej policji, jednak nie doszło do jego spalenia. W piątek demonstranci wyszli na ulice stolicy Libanu Bejrutu, a także Bagdadu, by protestować przeciwko profanacji Koranu w Szwecji.

Z kolei Turcja wydała w piątek nakazy aresztowania duńsko-szwedzkiego aktywisty i założyciela antyislamskiej partii Rasmusa Paludana oraz dziewięciu innych osób w związku ze spaleniem Koranu przed turecką ambasadą w Sztokholmie w styczniu bieżącego roku.