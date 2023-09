Szwecja: Minister ds. migracji: o 25 proc. mniej wniosków o azyl, nasza restrykcyjna polityka zaczyna działać

W tym roku mamy o 25 proc. mniej wniosków o azyl, oceniamy, że ta tendencja utrzyma się. Jest to dowód, że nasza restrykcyjna polityka wobec imigrantów zaczyna działać - oświadczyła we wtorek szwedzka minister ds. migracji Maria Malmer Stenergard.

Od stycznia do lipca tego roku o azyl w Szwecji wystąpiło 7906 osób, to o 25 proc., mniej niż w tym samym okresie w 2022 roku. W tym samym okresie w innych krajach UE przybywa imigrantów. W Niemczech liczba azylantów wzrosła o 80 proc. (do 179 tys.), we Włoszech - o 65 proc. (do 75 tys.), a w Hiszpanii - o 43 proc. (do 100 tys.).

Minister Stenergard we wtorek odwiedziła wraz z liderem prawicowej partii Szwedzcy Demokraci Jimmiem Akessonem zamknięty ośrodek dla imigrantów w Astorp w Skanii. Politycy zaprezentowali nakłady budżetowe na utworzenie w przyszłym roku centrów dla osób starających się o azyl oraz specjalne ośrodki dla tych, którym odmówiono prawa pobytu. Dziś azylanci mogą wynajmować mieszkania na własną rękę za pieniądze z zasiłku, a mający opuścić Szwecję, jeśli nie popełnili przestępstwa, nie są pilnowani.

Według Stenergard dzięki prognozowanej mniejszej liczby azylantów, mimo planów utworzenia nowych ośrodków, ogólnie wydatki na migrantów spadną w 2024 roku z 16 mld koron do 14 mld koron (1,1 mld euro).

Akesson pytany przez dziennikarzy o możliwość udzielenia przez Szwecję pomocy Włochom w związku ze stanem wyjątkowym na oblężonej przez imigrantów wyspie Lampedusa, odparł, że "teraz przyszedł czas na inne kraje". Jednocześnie zapewnił o wsparciu Frontexu w działaniach na rzecz ochrony zewnętrznych granic UE.

Szwecja w 2015 roku podczas fali migracyjnej przyjęła najwięcej w swojej historii wniosków o azyl, ponad 162 tys. Od tego czasu poprzedni socjaldemokratyczny rząd zaczął zaostrzać politykę migracyjną, wprowadzając zasadę tymczasowego prawa pobytu. W ubiegłym roku po wygranych wyborach prawdziwą "zmianę paradygmatu" ogłosiła koalicja trzech partii centroprawicowych, która w umowie ze Szwedzkimi Demokratami zobowiązała się do znacznego ograniczenia imigracji.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk