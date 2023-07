Szwecja: Minister obrony cywilnej: Rosja prowadzi antyszwedzką kampanię dezinformacyjną po spaleniu Koranu

Rosja i "wspierani przez nią aktorzy” prowadzą kampanię dezinformacyjną przeciw Szwecji. Moskwa rozpowszechnia informacje o rzekomym zaangażowaniu szwedzkiego państwa w profanowanie Koranu - powiedział w środę minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin.

"Szwecja jest celem kampanii dezinformacyjnej wspieranej przez to państwo (Rosję) i związanych z tym państwem aktorów, zmierzającej do tego, by zaszkodzić szwedzkim interesom i obywatelom Szwecji" - oznajmił minister podczas konferencji prasowej.

"Widzimy jak wspierani przez Rosję aktorzy pomnażają nieprawdziwe twierdzenia o tym, że szwedzkie państwo stoi za profanacją świętych pism (Islamu)" - dodał Bohlin.

"Wszystko to jest oczywiście całkowitym fałszem", a prowadzona przez Moskwę kampania ma "stworzyć podziały i osłabić międzynarodową pozycję Szwecji" - podkreślił.

Rzecznik Agencji Obrony Psychologicznej (MPF) Mikael Oestlund powiedział dziennikarzom podczas tej samej konferencji: "Rosja wykorzystuje tę okazję do propagowania w mediach swej narracji, a celem tego przekazu jest oczywiście podzielenie nas, Zachodu, i wprowadzenie w Szwecji klimatu podwyższonego niepokoju oraz podziałów".

Wcześniej w środę wiceszefowa wydziału antyterrorystycznego szwedzkich służb specjalnych SAPO Susanna Trehorning powiedział w telewizji publicznej, że zmieniło się postrzeganie Szwecji za granicą. "Od (wizerunku) kraju tolerancyjnego przeszliśmy do (wizerunku) kraju antymuzułmańskiego". SAPO ostrzega ponadto, że Szwecja stała się krajem mniej bezpiecznym na skutek kontrowersji wywołanych profanacją Koranu.

Na początku lipca Oestlund oznajmił, że w interesie Kremla jest utrudnienie szwedzkiej akcesji do NATO. Według MPF, agencji podporządkowanej resortowi obrony, wykorzystywany przez Rosję fałszywy przekaz na temat Szwecji rozpowszechniają zarówno zagraniczne kanały islamistyczne, jak i osoby, które nie zdają sobie sprawy, że takie sądy na temat Szwecji są nieprawdziwe.

Spalenia Koranu dokonał w Sztokholmie przed meczetem 37-letni imigrant z Iraku, który twierdzi, że w swojej ojczyźnie był prześladowany. Policja odmawiała mu pozwolenia na demonstrację, powołując się na opinię służb specjalnych SAPO o możliwym wzroście zagrożenia terrorystycznego. Dwie instancje sądu administracyjnego uchyliły jednak decyzję policji. W Szwecji prawo do wyrażania poglądów jest chronione w konstytucji.

Sprawca spalenia Koranu jest podejrzany o podżeganie do nienawiści, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi szwedzka prokuratura. W kilku krajach muzułmańskich doszło do agresywnych antyszwedzkich protestów.