Szwecja: Minister obrony: wojsko pozostanie w Iraku mimo niepewnej sytuacji

Minister obrony Szwecji Peter Hultqvist oświadczył w środę, że 70 szwedzkich żołnierzy pozostanie w Iraku mimo niepewnej sytuacji. Nadmienił, że w razie potrzeby istnieje plan ewakuacji.

"Istnieją alternatywy przygotowywane na różne sytuacje. W tej chwili czekamy na decyzję irackiego rządu w sprawie mandatu, jaki realizujemy na jego zaproszenie" - powiedział minister obrony Szwecji Peter Hultqvist.

Według Hultqvista "należy mówić o przegrupowaniu żołnierzy innych krajów, a nie o ich wycofywaniu się z Iraku". "Jeśli zaczniemy się wycofywać, to wzmocnimy pozycję Państwa Islamskiego (IS). Oceniamy, że walka z IS musi odbywać się na różne sposoby" - ocenił szwedzki minister obrony.

Baza wojskowa At-Tadżi, w której przebywają szwedzcy żołnierze, została w nocy z wtorku na środę ostrzelana pociskami, prawdopodobnie pochodzącymi z terytorium Iraku. Nie jest jasne, kto stał za atakiem.

Według szwedzkiego wojska doszło do "niewielkiego ostrzału", w wyniku którego nikt nie ucierpiał.

