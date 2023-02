Szwecja: Minister Rau w "Svenska Dagbladet": demonstracje przeciwko Erdoganowi częścią wojny hybrydowej z wpływami z zewnątrz

Szwedzkie demonstracje przeciwko prezydentowi Turcji Erdoganowi należy postrzegać jako część wojny hybrydowej z wpływami z zewnątrz - oświadczył w piątek wywiadzie dla dziennika "Svenska Dagbladet" szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Aktu spalenia Koranu pod ambasadą Turcji w Sztokholmie pod koniec stycznia dokonał duńsko-szwedzki prowokator Rasmus Paludan, powodując wstrzymanie przez Turcję rozmów ze Szwecją na temat wejścia tego kraju do NATO.

Minister Rau przedstawił polską perspektywę. "Szczerze mówiąc w Polsce nie znajdziecie zrozumienia dla tego rodzaju publicznych wystąpień, którymi można obrazić uczucia religijne ludzi" - stwierdził.

W Szwecji niszczenie świętych ksiąg ani flag narodowych, w tym szwedzkiej nie jest zakazane, traktowane jest jako chroniona konstytucją wolność wypowiedzi.

Rau zapewnił, że Polska, mająca dobre stosunki z Turcją, wspiera szwedzką akcesję do NATO. "We wszystkich kontaktach z Turcją zwracamy uwagę, jak ważne jest wasze członkostwo, że jest elementem bezpieczeństwa Polski i naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ponadto twierdzimy, że prowadzi to do wzrostu dobrobytu nas wszystkich" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały wniosek Szwecji i Finlandii do NATO. Akcesję państw nordyckich do Sojuszu nazwał "początkiem zupełnie nowej architektury bezpieczeństwa, która jest budowana przeciwko Rosji".

Rau przypomniał, że Polska oraz kraje bałtyckie po upadku muru berlińskiego "cały czas" przestrzegały Zachód przed imperialnymi zapędami Rosji. Szwecja od lat 90. stopniowo ograniczała nakłady na wojsko, uznając, że nie ma już zagrożenia ze Wschodu.

Przeprowadzająca wywiad dziennikarka nawiązała do trwającej na dużą skalę modernizacji polskich sił zbrojnych. "Staniemy się jedną z największych potęg militarnych w NATO. Powód jest jasny, znajdujemy się pośrodku flanki wschodniej NATO" - oznajmił Rau, zapewniając, że Polska wniesie swój wkład.

Szwedzkie wojsko dopiero w 2015 roku powróciło na strategicznie położoną na Bałtyku wyspę Gotlandia, a w 2017 roku przywrócono obowiązkową służbę wojskową. Wiosną 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę rząd w Sztokholmie zdecydował o złożeniu wspólnie z Finlandią wniosku o akcesję do NATO.

Członkostwo Szwecji w Sojuszu było jednym z tematów ubiegłotygodniowej wizyty szefa polskiej dyplomacji w Szwecji. Rau spotkał się ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Tobiasem Billstroemem.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk