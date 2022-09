Szwecja: Ministrowie obrony państw nordyckich i bałtyckich: Gotlandia kluczowa dla regionu

Położona na Bałtyku Gotlandia pełni kluczową rolę w utrzymaniu transportu morskiego w przypadku zaistnienia konfliktu - zgodzili się w piątek na wyspie ministrowie obrony państw nordyckich i bałtyckich. Zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w regionie w związku ze wstąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO.

"Dla nas bardzo ważne jest budowanie potencjału militarnego na Gotlandii oraz współpraca z naszymi partnerami i przyjaciółmi na rzecz obrony tej wyspy" - podkreślił szef resortu obrony Szwecji Peter Hultqvist.

Spotkanie odbyło się w przywróconej jednostce wojskowej w Tofta pod Visby, największym mieście i porcie wyspy. Ministrom w miejscu, gdzie jeszcze niedawno odpoczywali wczasowicze, towarzyszyły czołgi.

Minister obrony Finlandii Antti Kaikkonen przekonywał, że z racji położenia jeśli chodzi o logistykę i transport jego kraj jest "odcięty" od reszty Europy. "Otwarte i bezpieczne drogi morskie są dla nas niezwykle ważne" - zaznaczył.

Szef duńskiego resortu obrony, Morten Bodskov przypomniał o zwiększonej aktywności Rosji na Morzu Bałtyckim, czego dowodem są naruszenia terytoriów innych państw. "Nie akceptujemy rosyjskich prowokacji, odpowiedzią powinna być jeszcze mocniejsza współpraca" - podkreślił.

Rząd Danii po inwazji Rosji na Ukrainę rozmieścił dwa myśliwce F-16 na Bornholmie, a także wysłał 1,2 tys, żołnierzy do krajów bałtyckich.

Jednym z tematów spotkania ministrów była kwestia współpracy wojskowej na Morzu Bałtyckim po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Jeśli wszyscy poza Rosją w regionie bałtyckim będą członkami NATO, to daje nam to silną pozycję w kontrolowaniu szlaków morskich oraz przestrzeni powietrznej" - podkreślił Hultqvist.

W piątek mieszkańcy południowo-wschodniej Szwecji oraz Sztokholmu mogli zaobserwować przelot na niskiej wysokości dwóch amerykańskich bombowców B-52 eskortowanych przez trzy szwedzkie Gripeny JAS-39. Według szwedzkich Sił Zbrojnych był to element wspólnych ćwiczeń.

Szwecja po rozpadzie Związku Radzieckiego od lat 90. zmniejszała wydatki na obronność, czego konsekwencją była likwidacja jednostki na Gotlandii. Trend ten odwrócono po zajęciu Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym tego roku rząd Szwecji przekazał siłom zbrojnym dodatkowe 2 mld koron (ok. 200 mln euro). Władze ogłosiły także zwiększenie budżetu obronnego w najbliższych latach do 2 proc. PKB z obecnych 1,25 proc.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

