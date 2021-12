Szwecja: Na pokładzie przewróconego statku było dwóch Duńczyków

Na pokładzie frachtowca, który przewrócił się do góry dnem w cieśninie między Bornholmem a szwedzkim miastem Ystad, było dwóch Duńczyków - potwierdził właściciel statku. Trwa akcja poszukiwawcza, prokuratura wszczęła dochodzenie

Do kolizji dwóch statków towarowych, 90-metrowego brytyjskiego oraz 55-metrowego duńskiego, doszło w poniedziałek nad ranem we mgle. W wyniku zderzenia duńska jednostka przewróciła się i utrzymuje się na powierzchni do góry dnem. Frachtowiec nie przewoził towaru.

Według Sorena Hoja, szefa duńskiego armatora Hoy A/S, na zatopionym statku Karin Hoy było dwóch obywateli Danii.

W akcji ratunkowej uczestniczą jednostki szwedzkiego i duńskiego ratownictwa morskiego. "Wiemy, że z wody dobiegały krzyki. Brytyjski statek spuścił małą łódź ratowniczą, ale nikogo nie znaleziono" - przekazał Jonas Franzen ze Szwedzkiej Administracji Morskiej.

Jak poinformowała Szwedzka Straż Przybrzeżna w planach jest holowanie kadłuba do portu nieopodal szwedzkiego Ystad, a następnie sprawdzenie przy pomocy nurków jego wnętrza. Przeprowadzenie takiej operacji na otwartym morzu uznano za zbyt niebezpieczne.

Szwedzka prokuratura poinformowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie "rażących zaniedbań w ruchu morskim".