Szwecja: Noblista Muratow przekazał do muzeum noblowskiego pamiątki po nobliście Gorbaczowie

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 roku, redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety" Dimitrij Muratow przekazał w środę do Muzeum Nagrody Nobla w Sztokholmie pamiątki po ostatnim przywódcy ZSRR Michaile Gorbaczowie. To unikatowe zdjęcie oraz laska, którą podpierał się zmarły w 2022 roku Gorbaczow.

"Przez długie lata lubiłem i przyjaźniłem się z Gorbaczowem, dał on światu 30 lat bez wojny jądrowej" - powiedział Muratow.

Na przekazanej fotografii widnieje Gorbaczow trzymający w ręku jajko - to metafora kruchości Ziemi w rękach polityka dysponującego bronią jądrową. Do zbiorów muzeum dziennikarz przekazał również laskę, którą w ostatnim okresie życia podpierał się Gorbaczow i stukał nią, gdy chciał zabrać głos. "Ten przedmiot jest mi bardzo drogi, z żalem go oddaję" - przyznał Muratow.

Redaktor naczelny "Nowej Gaziety" na spotkaniu z publicznością przyznał, że przez kilka sekund był bogaczem, gdy podarowany przez niego na licytację złoty medal noblowski został sprzedany za 100 mln dolarów. Fundusze zostały przekazane dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. "Uważam, że ten medal spełnił swoją rolę. Jeśli dostanę kolejnego Nobla, zrobię tak samo" - zapowiedział.

Muratow pytany o status "zagranicznego agenta", za którego został uznany przez reżim Władimira Putina, odparł, że jest to "dowód dobrze wykonywanej pracy jako dziennikarza". "W Rosji agentem jest każdy, kto krytykuje władzę" - przypomniał.

Noblista zwrócił się do Szwedów, by byli skłonni płacić za demokrację. "Chwalimy ten ustrój, gdy on coś nam daje, gdy mamy pieniądze, ale gdy w wyniku sankcji rosną ceny gazu, energii, to ludzie zaczynają krytykować demokrację. Nie powinno tak być" - przestrzegał.

Sztokholmskie Muzeum Noblowskie tradycyjnie zwraca się z prośbą do noblistów o przekazywanie pamiątek związanych z ich życiem lub osobami, które wywarły na nich wpływ. W 2021 roku z powodu pandemii Muratow nie mógł przyjechać do Szwecji.

Michaił Gorbaczow w 1990 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za swoje skuteczne działania w celu zakończenia zimnej wojny.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk