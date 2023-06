Szwecja: Obchody jubileuszu 500-lecia niezależnego państwa

Szwecja obchodzi we wtorek jubileusz 500-lecia wyboru Gustawa I Wazy na króla, który zapoczątkował dynastię Wazów i przyczynił się do powstania niezależnego państwa. Dzień 6 czerwca to także szwedzkie święto narodowe, w tym roku celebrowane wyjątkowo hucznie.

Król Karol XVI Gustaw z dynastii Bernadotte oraz premier Ulf Kristersson złożyli wizytę w mieście Straengnaes, 90 km na zachód od Sztokholmu, gdzie 6 czerwca 1523 roku Gustaw Eriksson został królem Szwecji. Władca zerwał Unię kalmarską z Danią i Norwegią z 1397 roku, a Szwecja stała się liczącym się w Europie mocarstwem, również poprzez podboje, czego mocno doświadczyła Polska.

Z górującej nad Straengnaes wieży katedry rozległy się fanfary, odegrano hymn narodowy, a następnie odprawiono w świątyni uroczyste nabożeństwo.

Karol XVI Gustaw w swoim przemówieniu podkreślił, że Gustaw I Waza stworzył fundamenty współczesnej Szwecji, a drugą ważną datą jest 6 czerwca 1809 roku, gdy władzę podzielono między parlamentem a monarchią. "Ostatecznie wszystko to zaowocowało stanem, jaki mamy dziś. Położono podwaliny pod nasze żywotne, wielopłaszczyznowe i demokratyczne społeczeństwo" - zauważył.

Król przypomniał również o wyzwaniach, w tym o rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz o zmianach klimatycznych i nadziejach związanych z zieloną transformacją.

Wazowie byli również trzema królami Polski, a Polka Katarzyna Jagiellonka królową Szwecji. W katedrze w Straengnaes przechowywane są insygnia królewskie oraz znajduje się nagrobek księżniczki Izabelli Wazówny, najstarszej córki Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. W przykatedralnej bibliotece przechowywane są cenne polonika.

Straengnaes to również rodzinne miasto premiera Kristerssona, którego małżonka Birgitta Ed jest pastorem w luterańskiej katedrze w tym mieście.

W Sztokholmie następczyni tronu księżniczka Wiktoria z małżonkiem księciem Danielem otworzyli bramy Zamku Królewskiego, udostępniając sale i zakamarki zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających. W święto narodowe wstęp jest bezpłatny. Sztokholmczycy dzień wolny od pracy spędzają w skansenie, a mieszkańcy innych miast na festynach.

Współczesna Szwecja to państwo wielokulturowe, w którym jedna czwarta mieszkańców pochodzi z innego kraju. Lokalne władze 6 czerwca organizują uroczystości związane z nadaniem szwedzkiego obywatelstwa, podczas których nowi obywatele częstowani są tradycyjnym tortem Prinsesstarta (tort księżniczki).

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk