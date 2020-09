Szwecja otwiera domy opieki; Dania zaostrza restrykcje przeciwepidemiczne

Rząd Szwecji ogłosił we wtorek zniesienie zakazu odwiedzin w domach opieki od 1 października w związku ze znacznym spadkiem zakażeń koronawirusem. Władze Danii zdecydowały natomiast o zaostrzeniu restrykcji w restauracjach.

"Uważamy, że zniesienie zakazu odwiedzin jest zasadne z uwagi na znaczną poprawę sytuacji epidemiologicznej, właściwie nie ma już nowych przypadków koronawirusa w domach opieki" - stwierdził główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, który rekomendował rządowi otwarcie domów opieki.

Placówki pozostawały zamknięte dla osób z zewnętrz od 1 kwietnia.

Omawiając statystyki z ostatnich dni, Tegnell podkreślił, że "sytuacja w Szwecji jest stabilna". "To nie jest duża skala rozprzestrzenienia się koronawirusa" - stwierdził.

W Szwecji od piątku odnotowano 840 nowych przypadków koronawirusa (nowe statystyki będą podawane już tylko od wtorku do piątku). Łączny bilans to 87 345 zakażonych. W tym okresie w wyniku Covid-19 zmarło pięć osób. Ogólna liczba zgonów to 5 851.

Inny trend w rozwoju epidemii panuje w Danii. Duński minister zdrowia Magnus Heunicke w związku ze znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa ogłosił we wtorek wprowadzenie dalszych restrykcji. "Jesienią musimy ograniczyć kontakty społeczne" - tłumaczył na konferencji prasowej.

Na mocy rozporządzenia od czwartku w Kopenhadze oraz w 16 innych najbardziej dotkniętych epidemią gminach Danii restauracje i bary będą zamykane o godz. 22, a przebywający w środku klienci zobowiązani zostaną do noszenia maseczek. Prywatne imprezy również będą musiały zakończyć się przed ciszą nocną.

Na meczach pierwszej ligi piłkarskiej kibicować będzie mogło do 500 osób.

W Danii we wtorek potwierdzono 334 nowych przypadków koronawirusa, łączny bilans to 20 584. Odnotowano dwa zgony, zmarły do tej pory 633 zakażone osoby.

Dania oraz Norwegia notuje w ostatnich dwóch tygodniach więcej nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców niż Szwecja.

Według Tegnella stabilną sytuację epidemiologiczną w Szwecji w przeciwieństwie do innych krajów europejskich można tłumaczyć na dwa sposoby. "Szwecja znajduje się w innym momencie rozwoju epidemii albo uniknęliśmy efektu otwierania społeczeństwa. Nasza strategia może być stosowana przez dłuższy czas" - podkreślił Tegnell, który zalecił władzom Szwecji zastosowanie jedynie minimalnych obostrzeń.

