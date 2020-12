Szwecja: Parlament za możliwością wstąpienia do NATO

Parlament Szwecji opowiedział się we wtorek za możliwością wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd w Sztokholmie zobowiązany został do wpisania do strategii bezpieczeństwa tzw. opcji NATO.

Według przyjętego przez Riksdag głosami opozycji wezwania Szwecja, podobnie jak Finlandia, powinna dopuszczać możliwość wstąpienia do NATO, aby wzmocnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności. Jak podkreślono, "opcja NATO" oznacza, że państwo szwedzkie utrzymuje gotowość ubiegania się o członkostwo w Sojuszu oraz uważnie śledzi zmiany w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa.

Za zapisem o możliwości wstąpienia Szwecji do NATO opowiedziały opozycyjne ugrupowania: liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci oraz prawicowi Szwedzcy Demokraci. Projekt poparły również współpracujące zazwyczaj z socjaldemokratycznym rządem Partia Centrum oraz Liberałowie.

Kluczowym dla zdobycia większości w tej kwestii była zmiana stanowiska Szwedzkich Demokratów, którzy dotychczas byli przeciwnikami Szwecji w NATO i jak twierdzą, "opcja NATO" nie oznacza automatycznego ubiegania się o członkostwo w Sojuszu.

W poniedziałek w Riksdagu odbyła się debata na temat szwedzkiej strategii bezpieczeństwa. Wniosek opozycji dotyczący możliwości wstąpienia Szwecji do NATO krytykowała szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde (socjaldemokracja). "Spekulacje na temat udziału Szwecji w NATO nie są dobre dla naszego społeczeństwa" - stwierdziła Linde.

Szefowa MSZ odniosła się w ten sposób do artykułów w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, USA oraz Rosji, w których napisano o zbliżeniu się Szwecji do Sojuszu. W zeszłym tygodniu za wpisaniem możliwości wstąpienia Szwecji do NATO w strategii bezpieczeństwa opowiedziały się również głosami opozycji komisje obrony oraz spraw zagranicznych szwedzkiego parlamentu.

Według komentarzy w szwedzkich mediach decyzja parlamentu jest historycznym krokiem zbliżającym Szwecję do NATO. Otwiera również polityczną debatę na ten temat przed zaplanowanymi na jesień 2022 roku wyborami parlamentarnymi.

Szwecja współpracuje już z NATO, odbywa wspólne ćwiczenia, a jej żołnierze biorą udział w misjach wojskowych tej organizacji.

Od lat 90. z kluczowych dokumentów stopniowo znikały zapisy mówiące o tym, że Szwecja jest krajem neutralnym. Przypieczętowaniem zmiany podejścia było przyjęcie w 2009 roku doktryny o solidarności z państwami nordyckimi i unijnymi. Szwecja zobowiązała się udzielić pomocy partnerom lub też oczekuje od nich wsparcia w przypadku ataku zbrojnego lub katastrofy naturalnej.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk