Premier Szwecji Ulf Kristersson spotka się w środę w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem, aby omówić kwestię przystąpienia Szwecji do NATO - podała w sobotę kancelaria szwedzkiego rządu.

"Głównym tematem spotkania będzie przystąpienie Szwecji do NATO, ale również inne kwestie, które łączą nasze kraje: zielona transformacja, technologie, wsparcie Ukrainy oraz współpraca transatlantycka z Chinami" - podkreślono w komunikacie.

Celem rządu w Sztokholmie jest wejście do NATO przed lub na szczycie sojuszu w Wilnie (11-12 lipca). Temu wciąż sprzeciwia się Turcja.

Zdaniem eksperta szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (UI), Jana Hallenberga, wizytę Kristerssona w Waszyngtonie można interpretować jako "ostatnią próbą rozwiązania +tureckiego problemu+ przed szczytem w Wilnie". Władze w Ankarze liczą na ogłoszenie przez USA sprzedaży F-16.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał na czwartek spotkanie wysokiej rangi przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii, by przekonać Ankarę do zaakceptowania akcesji Sztokholmu do NATO.

Oprócz Turcji szwedzkiego wniosku nie ratyfikowały jeszcze Węgry.