Szwecja: Premier: limit zgromadzeń do ośmiu osób także w święta

Premier Szwecji Stefan Loefven poinformował we wtorek, że wprowadzony pod koniec listopada limit zgromadzeń publicznych do ośmiu osób, obowiązywać będzie także w okresie świąteczno-noworocznym.

"Sytuacja (epidemiczna) nie poprawiła się. (...) Tegoroczne święta nie będą takie, jak zwykle" - oznajmił Loefven na specjalnie zwołanej konferencji.

Premier nawoływał do ograniczenia spotkań z rodziną i bliskimi w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Przedstawiciele rządu zaproponowali alternatywne możliwości kontaktu: cyfrowe przez internet lub na świeżym powietrzu. Apelowali o robienie mniejszych niż zwykle zakupów oraz zaplanowanie skromniejszych posiłków.

Wprowadzony 24 listopada limit zgromadzeń publicznych do ośmiu osób miał początkowo obowiązywać przez cztery tygodnie. Ograniczenie dotyczy m.in. kościołów, kin i teatrów oprócz restauracji, gdzie zaleca się zachowywanie odległości. Od poniedziałku w Szwecji zamknięto szkoły ponadpodstawowe, do 3 stycznia nauka odbywa się zdalnie.

Urząd Zdrowia Publicznego (FHM) podał we wtorek, że od piątku odnotowano 18 820 przypadków koronawirusa (statystyki nie są podawane w weekend oraz poniedziałek). Łączna liczba zakażeń to 297 732. Od piątku liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła o 133. do 7200.

Według przedstawicielki FHM Karin Tegmark Wisell w minionym tygodniu po raz kolejny w Szwecji wzrosła liczba zakażeń (ponad 35 tys. tygodniowo), ale przyrost wyhamowuje. Opracowany pod koniec listopada model wskazuje, że epidemia może osiągnąć szczyt w połowie grudnia.

Szwedzkie media alarmowały w ostatnich dniach, że przyrosty zakażeń w Szwecji należą do najwyższych w Europie.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk