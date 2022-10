Szwecja: Premier: musimy być przygotowani na kolejne akty sabotażu

Musimy być przygotowani, że może dojść do kolejnych aktów sabotażu - oznajmiła w poniedziałek premier Szwecji Magdalena Andersson. Szefowa rządu odwiedziła port marynarki wojennej w Karlskronie na południu kraju.

Andersson podziękowała wojsku, straży przybrzeżnej, a także innym służbom za sprawne przeprowadzenie w ubiegłym tygodniu oględzin miejsc na Morzu Bałtyckim, gdzie doszło do wybuchów w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Pytana przez dziennikarzy o żądania Rosji, by włączyć ją do dochodzenia, wskazała na "obowiązującą także w tej sprawie tajemnicę śledztwa". "Pracujemy nad tym, jak sformułować odpowiedź" - powiedziała Andersson. Dodała, że "nic jej wiadomo, aby Rosja prowadziła własne dochodzenie".

Pod koniec września doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream 1 oraz 2 na południowy wschód oraz na północny wschód od Bornholmu. Według prowadzącej dochodzenie w tej sprawie szwedzkiej prokuratury we współpracy ze służbami specjalnymi SAPO "podejrzenia dotyczące możliwości dokonania sabotażu zostały wzmocnione". "Możemy stwierdzić, że doszło do wybuchów" - przekazano w czwartek. Szwedzcy śledczy pobrali z dna morza materiał, który jest poddawany dalszej analizie.

Oddzielne śledztwo prowadzą władze Danii, gdyż do części wycieków doszło w duńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Na zlecenie duńskiej policji badania przeprowadza m.in. statek Assister.

Duński nadawca publiczny DR opublikował zdjęcia, na których w pobliżu miejsc wycieków widać amerykański okręt wojenny USS Paul Ignatius. "Dowodzi to, że marynarka wojenna USA jest zaangażowana w ochronę obszarów, gdzie doszło do sabotażu" - podkreśla redakcja DR.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

