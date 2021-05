Szwecja: Raport: wysoka skuteczność szczepionek przeciw Covid-19

Szczepionki przeciw Covid-19 wykazują wysoką skuteczność, zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz śmierci - wynika z zaprezentowanego we wtorek raportu szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego.

W Szwecji spośród ponad 2 mln osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką preparatu 5492 (0,3 proc.) zachorowało na Covid-19, 20 z nich trafiło na oddziały intensywnej terapii, a 187 zmarło. W przypadku 700 tys. osób w pełni zaszczepionych Covid-19 potwierdzono u 1642 chorych (0,2 proc.), sześciu pacjentów wymagało intensywnej terapii, a 67 zmarło.

"Żadna szczepionka nie eliminuje całkowicie ryzyka zakażenia, jednak liczba poważnych przypadków zachorowań jest niewielka, biorąc pod uwagę wysokie rozprzestrzenienie Covid-19 w Szwecji oraz liczbę osób zaszczepionych - stwierdził główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.

W Szwecji w szczepieniach pierwszeństwo mają osoby starsze, ich opiekunowie oraz służba zdrowia. Dopiero w tym tygodniu poszczególne regiony mają umożliwić rezerwację wizyt w punktach szczepień pozostałym młodszym grupom.

Z zaprezentowanych we wtorek danych Urzędu Zdrowia Publicznego wynika, że liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Szwecji spadła w minionym tygodniu o 3 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Obecnie średnia dwutygodniowa to 691 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Najgorsza sytuacja jest w położonym na północ od Sztokholmu niewielkim regionie Vaesternorrland, gdzie odnotowano aż 1124 przypadki Covid-19 na 100 tys. mieszkańców.

Od piątku zarejestrowano 43 zgony na Covid-19, łączna liczba ofiar śmiertelnych to 14 091. W tym okresie koronawirusa wykryto u 14 091 osób. Ogółem zakażenie wykryto u 988 554 osób.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk