Szwecja: Rosjanin oskarżony o współpracę z rosyjskim wywiadem GRU; miał pomagać w zakupach sprzętu dla wojska

60-letni Rosjanin posiadający szwedzkie obywatelstwo został oskarżony w poniedziałek o współpracę z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Mężczyzna miał przez blisko 10 lat pomagać w pozyskiwaniu technologii i zakupie sprzętu dla sił zbrojnych Rosji.

Rosjanin został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku w swojej willi na przedmieściach Sztokholmu podczas spektakularnej akcji z wykorzystaniem wojskowych helikopterów.

Prokuratura w śledztwie we współpracy z amerykańską agencją FBI wykazała, że mężczyzna oraz jego firmy stanowiły platformę dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU do realizacji zamówień na potrzeby rosyjskiej armii. "Osoba ta była +łącznikiem+ w całym systemie. Celem działalności była pomoc Rosji w nielegalnym pozyskiwaniu elektroniki dla kompleksu wojskowo-przemysłowego" - podkreślił prokurator Henrik Olin na konferencji prasowej.

Jak dodał prokurator, Rosjanin podawał fałszywe dane i tożsamości swoich klientów, ukrywał prawdziwych odbiorców nabywanego sprzętu. Interesował się rynkami USA, Szwecji, krajów zachodnich oraz Azji.

Według aktu oskarżenia biznesmen otrzymywał zlecenia od Centralnego Instytutu Naukowo-Badawczego rosyjskiego resortu obrony. Mężczyźnie udało się pośredniczyć w nabyciu przez rosyjskie przedsiębiorstwo Radioexport specjalistycznej kamery Ultra High Speed Camera, a także był on zaangażowany w pozyskanie technologii dla rosyjskiego programu satelitarnego Kanopus V.

Szef kontrwywiadu szwedzkich służb specjalnych SAPO Daniel Stenling przypomniał, że "Rosja potrzebuje technologii z Zachodu dla odbudowy potęgi swojej armii po ataku na Ukrainę oraz kontynuowania wojny oraz zastraszania i prowokowania Szwecji oraz Europy".

Mężczyzna, który w 2002 roku wyemigrował do Szwecji, a w 2012 otrzymał szwedzkie obywatelstwo, nie przyznaje się do winy. Grozi mu do czterech lub sześciu lat więzienia w zależności od kwalifikacji przez sąd zarzutów. Razem z nim aresztowana została jego żona, a także inny mężczyzna. Zostali oni jednak wypuszczeni na wolność, ostatecznie nie postawiono im zarzutów.

Proces rozpocznie się 4 września.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk