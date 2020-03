Szwecja: Rząd wprowadził kolejną niewielką restrykcję z powodu koronawirusa

Dania i napoje w restauracjach będą mogły być serwowane tylko przy stolikach - ogłosił we wtorek szwedzki rząd. Ta niewielka restrykcja w związku z epidemią koronawirusa ma pomóc przeciwdziałać zbieraniu się tłumów przy barach.

"Sytuacja jest poważna i potrzebne są działania" - stwierdziła szwedzka minister ds. socjalnych Lena Hallengren.

Jak podał Urząd Zdrowia Publicznego do wtorku potwierdzono w Szwecji koronawirusa u 2272 osób, z których 36 zmarło. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 115 pacjentów.

Szwecja jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który stosuje względnie łagodne środki restrykcyjne w związku z koronawirusem.

W restauracjach mimo wprowadzonych restrykcji potrawy na wynos będą mogły być nadal sprzedawane, a w wielu miastach ogródki kawiarniane są w tym sezonie wcześniej otwierane. W górach wciąż działają stoki narciarskie.

Szwedzkie władze apelują do starszych osób o pozostanie w domu, ale zalecają samotne spacery na świeżym powietrzu. Jedyne ograniczenie to zakaz zgromadzeń powyżej 500 osób. W zawodach gdzie jest to możliwe, zaleca się pracę zdalną.

Normalnie działają przedszkola i szkoły podstawowe, jednak w wielu placówkach absencja wynosi 30-50 proc.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk