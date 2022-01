Szwecja: Rząd zapowiedział rekompensatę za wysokie rachunki za prąd

Rząd Szwecji zapowiedział w środę rekompensatę za wysokie rachunki za prąd. Gospodarstwom domowym, które zużywają więcej niż 2 tys. kWh energii elektrycznej miesięcznie, przysługiwać będzie dopłata w wysokości 2 tys. koron (ok. 190 euro).

Prezentujący propozycję obniżki rachunków za grudzień, styczeń oraz luty minister energii Khashayar Farmanbar jako źródło wysokich cen energii wskazał "presję Rosji, która ograniczyła przesył gazu do Europy".

Według ministra finansów Mikaela Damberga rekompensaty obejmą 1,8 mln rodzin, przede wszystkim mieszkających w domach jednorodzinnych. Na ten cel rząd przeznaczy 6 mld koron (ok. 580 mln euro).

Wcześniej prawicowa opozycja domagała się tymczasowej rezygnacji z podatku od energii. Według Damberga taka reforma byłaby jednak prawnie trudna do przeprowadzenia.

W ostatnich dniach media donosiły o rekordowo wysokich rachunkach za prąd, jakie wielu właścicieli domów otrzymało za grudzień. Infolinie koncernów energetycznych nie nadążają z odbieraniem telefonów od niezadowolonych klientów.

Rząd Szwecji, w którym do grudnia ubiegłego obok roku obok socjaldemokratów zasiadała Partia Ochrony Środowiska - Zieloni, zdecydował o przedwczesnym zamknięciu z końcem 2019 oraz 2020 roku dwóch reaktorów w elektrowni jądrowej Ringhals. Zdaniem opozycji przyczyniło się to do zmniejszenia podaży na rynku energii i wzrostu cen.