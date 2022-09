Szwecja: Rządząca socjaldemokracja przed wyborami obiecuje 50 tys. policjantów do 2032 roku

Rządząca Szwecją socjaldemokracja obiecuje w kampanii wyborczej przed mającymi się odbyć 11 września wyborami parlamentarnymi 50 tys. policjantów i pracowników cywilnych do 2032 roku. W tym kraju w wyniku strzelanin śmierć poniosło w tym roku już 46 osób, najwięcej w historii.

Dotychczas celem rządu było osiągnięcie progu 38 tys. zatrudnionych policjantów do 2024 roku. Obecnie na policji zatrudnionych jest 35 tys. osób.

W Szwecji mimo rosnących nakładów na policję i stopniowego zaostrzania prawa, z roku na rok rośnie liczba ofiar śmiertelnych porachunków gangów. W całym 2021 roku było ich 45. Z tego powodu przestępczość i sposoby jej zwalczania są jednym z głównych tematów politycznej debaty.

Według premier Szwecji Magdaleny Andersson, szefowej Partii Robotniczej - Socjaldemokraci "walka z przestępczością musi być bezkompromisowa". "Nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy strzały dosięgają bawiące się na placu zabaw dzieci" - podkreśliła Andersson, prezentując propozycję wzmocnienia policji.

W ten sposób Andersson nawiązała do ubiegłotygodniowej strzelaniny w Eskilstunie, 100 km na zachód od Sztokholmu, w której ranna została kobieta oraz jej pięcioletni syn. Według policji były to przypadkowe ofiary.

Socjaldemokraci chcą także, aby oprócz środków na policję podobne kwoty były przeznaczone na działania prewencyjne w uchodzących za niebezpieczne dzielnicach zamieszkanych przez imigrantów. Priorytetem mają być szkoły oraz służby socjalne. Według ministerstwa finansów oznacza to wydatki w wysokości dziesiątek miliardów koron do 2032 roku.

Będące w opozycji ugrupowania opozycyjne, prawicowi Szwedzcy Demokraci oraz liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna oraz Chrześcijańscy Demokraci, od lat domagały się nie tylko wzrostu liczny policjantów, ale też zwiększenia ich uprawnień. W tegorocznej kampanii proponują m.in. możliwość wprowadzenia specjalnych zakazanych stref dla przestępców, konfiskaty luksusowych przedmiotów, których pochodzenia właściciel nie potrafi udowodnić lub prac społecznych dla mających problemy z prawem młodzieży.

Według prawicy problemem jest niemożność skazania osób niepełnoletnich na karę więzienia. Skutkuje to wykorzystywaniem nastolatków przez gangi do wykonywania wyroków na przeciwnikach w walce o wpływy z handlu narkotykami.

Z badania Ipsos dla gazety "Dagens Nyheter" wynika, że w kwestiach związanych z prawem i porządkiem publicznym największym zaufaniem wyborców cieszy się partia Szwedzcy Demokraci, na drugim Umiarkowana Partia Koalicyjna, a na trzecim socjaldemokraci.

Ogólnie jednak w sondażach prowadzi Partia Robotnicza-Socjaldemokraci (ok. 30 proc.) przed Szwedzkimi Demokratami (ok. 20 proc.) oraz Umiarkowaną Partią Koalicyjną (ok. 17 proc.).

Nie jest pewne, kto będzie rządzić Szwecją po wyborach. Występują niewielkie różnice poparcia między blokiem partii lewicowych (Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Zieloni oraz Partia Centrum), a prawicą (Szwedzcy Demokraci, Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie).

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

