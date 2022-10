Szwecja: Szef MSZ: chcemy wywiązać się z zobowiązań wobec Turcji

Nowy szwedzki rząd jest zdeterminowany, by przezwyciężyć sprzeciw Turcji wobec historycznej szansy naszego kraju na wstąpienie do NATO - oświadczył we wtorek w wywiadzie dla agencji AFP minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billstroem.

Według niego Sztokholm będzie w stanie spełnić wszystkie punkty "trójstronnego memorandum", podpisanego przez Turcję, Szwecję i Finlandię pod koniec czerwca.

"Będziemy w stanie spełnić memorandum i jego różne punkty, jestem tego całkiem pewien" - powiedział Billstroem.

W maju br. oba kraje nordyckie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO, ale Turcja sprzeciwiła się akcesji obu państw do Sojuszu, oskarżając je o wspieranie uznawanych przez siebie za terrorystyczne organizacji kurdyjskich.

W wywiadzie dla AFP szef szwedzkiej dyplomacji podkreślił poparcie Sztokholmu dla stanowiska Turcji i Unii Europejskiej wobec Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), które uważają, że organizacja ta jest "terrorystyczna od początku do końca".

Billstroem zapewnił też, że Szwecja szanuje tureckie obawy o bezpieczeństwo, ale wyraził jednocześnie potrzebę "zachowania równowagi w wolności słowa".

AFP przypomina, że porozumienie z czerwca zawiera również zobowiązanie do "szybkiej i pełnej odpowiedzi na oczekujące wnioski o deportację lub ekstradycję osób podejrzanych o terroryzm", wydane przez Turcję. W opinii Billstroema, jeśli Szwecja ma dotrzymać swoich obietnic, musi to zrobić "w sposób legalny i bezpieczny, w sposób zgodny z konstytucją".