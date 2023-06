Szwecja: Szef MSZ: nadszedł czas na ratyfikację przez Turcję naszego członkostwa w NATO, wypełniliśmy zobowiązania

Nadszedł czas, aby turecki parlament rozpoczął ratyfikację naszego członkostwa w NATO, Szwecja wypełniła swoje zobowiązania z umowy z Turcją - oświadczył w środę szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem.

Billstroem podkreślił w rozmowie z Reutersem, że Szwecja "nie ma planu B". "Naszym celem jest wejście do NATO na szczycie Sojuszu w Wilnie (11-12 lipca)" - przypomniał.

W Szwecji 1 czerwca weszło w życie zaostrzenie przepisów antyterrorystycznych, wprowadzające możliwość karania również za wspieranie organizacji terrorystycznych, w tym Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Rząd Szwecji wydał też po raz pierwszy zgodę na ekstradycję do Turcji mężczyzny wspierającego PKK. Z kolei w sądzie w Sztokholmie trwa proces obywatela Turcji, oskarżonego na mocy nowego prawa o wymuszanie finansowania kurdyjskich organizacji przy użyciu broni.

Wcześniej, we wrześniu 2022 roku, szwedzkie władze zezwoliły na eksport broni do Turcji.

Walka z terroryzmem, a zwłaszcza z kurdyjskimi bojownikami, którzy znaleźli azyl polityczny w Szwecji, wydalenie do Turcji osób oskarżonych o terroryzm oraz kwestia zniesienia embarga na broń do Turcji były przedmiotem umowy między państwami nordyckimi a Ankarą. W kwietniu wejście Finlandii do NATO zaaprobował parlament Turcji, uznając, że Helsinki wywiązały się z porozumienia.

Tureckie władze bulwersują antytureckie demonstracje, organizowane w Szwecji przez Kurdów oraz szwedzką skrajną lewicę z wykorzystaniem flag PKK. Protesty z uwagi na wolność wypowiedzi wpisaną do konstytucji nie mogą zostać zakazane. O ile samo wymachiwanie symbolami organizacji terrorystycznej nie jest karalne, to może wpłynąć na ocenę prokuratury i sądu, czy dana osoba wspiera jej działalność.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk