Szwecja: Szefowa MSZ spotkała się z przedstawicielką białoruskiej opozycji

Szefowa MSZ Szwecji Ann Linde spotkała się w poniedziałek w Sztokholmie z przedstawicielką białoruskiej opozycji Wolhą Kawalkawą. W szwedzkiej ambasadzie w Mińsku od piątku przebywa dwóch Białorusinów, którzy poprosili o azyl.

"Owocna spotkanie" - oceniła na Twitterze szefowa szwedzkiej dyplomacji po rozmowie z Kawalkawą. "Represje i przemoc wobec pokojowych demonstrantów i opozycji są całkowicie nie do przyjęcia" - podkreśliła Linde.

Kawalkawa jest członkiem prezydium Rady Koordynacyjnej utworzonej przez białoruską opozycję po wyborach prezydenckich 9 sierpnia. Na początku września została siłą wywieziona za granicę do Polski.

"Opowiedziałam o kryzysie na Białorusi oraz o tym, że Alaksandr Łukaszenka całkowicie stracił poparcie" - relacjonowała Kawalkawa w komentarzu dla agencji TT.

Nie ujawniono, czy tematem rozmów była sytuacja dwóch Białorusinów, ojca oraz syna, którzy w piątek schronili się, uciekając przed siłami policyjnymi, w szwedzkiej ambasadzie w Mińsku i poprosili o azyl. Według szwedzkiej telewizji publicznej SVT mężczyźni w poniedziałek wciąż przebywali na terenie placówki. Umożliwiono im nocleg, a także zapewniono jedzenie.

Według służb prasowych szwedzkiego MSZ nie ma możliwości prawnej wystąpić o azyl na terenie placówki dyplomatycznej. Można to zrobić, wjeżdżając do Szwecji do policji granicznej (oddział policji pełniący funkcję straży granicznej) lub do Urzędu ds. Migracji na terenie Szwecji.

Szwedzki PEN-klub, Związek Pisarzy w Szwecji oraz szwedzka organizacja pozarządowa Oestgruppen wezwały w poniedziałek szwedzki rząd do oficjalnego uznania Rady Koordynacyjnej oraz niedawnej kandydatki opozycji w wyborach prezydenckich Swiatłany Cichanouskiej jako władz Białorusi. "Aby wygrać walkę o demokrację na Białorusi, musi istnieć alternatywa wobec rządów dyktatora" - podkreślili sygnatariusze apelu.

