Szwecja: Szefowa MSZ: zakończyliśmy ewakuację z Kabulu

Szwecja zakończyła misję ewakuacyjną z Kabulu - poinformowała w piątek szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde. Zaznaczyła, że ewakuowano wszystkich zatrudnionych w ambasadzie i członków ich rodzin.

"Łącznie około 1,1 tys. osób zostało ewakuowanych przez MSZ. Wszyscy zatrudnieni na miejscu pracownicy ambasady i ich rodziny zostali ewakuowani" - przekazała Linde podczas konferencji prasowej.

Aby móc przyjąć Afgańczyków, którzy wspierali szwedzkie władze, rząd Szwecji wprowadził dla nich wyjątek w przepisach migracyjnych. Zostaną oni sprowadzeni jako uchodźcy kwotowi i nie będą musieli starać się o azyl w państwach trzecich.

Do zamachu przy lotnisku w Kabulu doszło w czwartek po południu, 11 dni po tym, gdy talibowie zajęli stolicę Afganistanu, a z tamtejszego lotniska zaczęto ewakuację personelu zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, obywateli wielu państw oraz tysięcy Afgańczyków, chcących wydostać się z kraju opanowanego przez islamskich fundamentalistów.

Według danych agencji Reutera zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Do ataku przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-Ch) - znana z brutalności i fanatyzmu filia Państwa Islamskiego (IS), skłócona z ruchem talibów.