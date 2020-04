Szwecja: Thunberg: kryzys klimatyczny wciąż trwa

W czasie kryzysu trzeba się dostosować i zmienić swoje zachowanie - napisała w piątek na Twitterze szwedzka aktywistka Greta Thunberg, publikując zdjęcie kurtki, butów i transparentu z napisem "Strajk szkolny dla klimatu". Dodała, że kryzys klimatyczny wciąż trwa.

Widoczna na opublikowanym przez Thunberg zdjęciu kurtka jest powieszona na barierce przed budynkiem parlamentu w Sztokholmie.

"Na dzisiaj planowaliśmy globalny strajk klimatyczny z udziałem milionów ludzi. Ale w czasie kryzysu trzeba się dostosować i zmienić swoje zachowanie. Kryzys klimatyczny wciąż trwa, a musimy walczyć z każdym kryzysem" - napisała Thunberg.

Jak podała agencja AP, członkowie ruchu Fridays for Future, który zapoczątkowała Thunberg, szukają sposobów na to, żeby protestować, nie naruszając zasad wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Na YouTube prowadzona jest transmisja, podczas której ruch wzywa światowych przywódców do działania na rzecz klimatu. W Berlinie aktywiści rozłożyli transparenty przed budynkiem parlamentu.