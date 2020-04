Szwecja: Thunberg: wybuch epidemii nie oznacza, że nie ma kryzysu klimatycznego

Należy zajmować się jednocześnie pandemią koronawirusa i kryzysem klimatycznym - powiedziała szwedzka aktywistka Greta Thunberg w środę podczas rozmowy z okazji 50. Dnia Ziemi. Dodała, że wybuch epidemii nie oznacza, że przestał istnieć kryzys klimatyczny.

Thunberg o kryzysie klimatycznym i pandemii koronawirusa mówiła podczas transmitowanej w internecie telekonferencji z Johanem Rockstromem z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu.

Aktywistka podkreśliła, że wybuch epidemii koronawirusa nie oznacza, że przestał istnieć kryzys klimatyczny. "Musimy zajmować się kryzysem związanym z pandemią koronawirusa i jednocześnie zajmować się kryzysem klimatycznym" - stwierdziła. Dodała, że w czasie kryzysu należy odłożyć na bok różnice i działać.

Thunberg stwierdziła, że słuchanie naukowców i innych ekspertów jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. "To dotyczy wszystkich kryzysów, czy to kryzys związany z koronawirusem, czy kryzys klimatyczny, który wciąż trwa i nie zwalnia tempa, nawet w takich czasach, jakie są teraz" - stwierdziła.

Zdaniem aktywistki po zakończeniu pandemii ludzie będą musieli zdecydować, jaki kierunek wybrać. "Czy nam się to podoba, czy nie, świat się zmienił. Wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu i prawdopodobnie nigdy nie będzie już wyglądał tak samo, i będziemy musieli wybrać nową drogę" - powiedziała Thunberg.

Thunberg stwierdziła też, że "jeżeli jeden wirus może zniszczyć gospodarkę w ciągu kilku tygodni, to pokazuje to, że nie myślimy długoterminowo i nie bierzemy pod uwagę takich zagrożeń".

Aktywistka odniosła się także do informacji o zmniejszeniu emisji w wyniku pandemii koronawirusa. "Nie można powiedzieć, że to coś dobrego, nie można powiedzieć, że to optymistyczne czy że jest to coś dobrego, co wynika z pandemii, bo to jest pandemia, to jest tragedia, nie można na to tak patrzeć, to kryzys" - podkreśliła.

Ruch Fridays for Future, który zapoczątkowała Thunberg, opublikował z okazji 50. Dnia Ziemi nagranie, na którym widać rodzinę mieszkającą w płonącym domu. To nawiązanie do słów aktywistki: "Nasz dom płonie!".