Szwecja: Urząd Migracyjny: 31 tys. Ukraińców przedłużyło pobyt, kilka tysięcy wyjechało

W Szwecji 31 tys. Ukraińców otrzymało przedłużenie zezwolenia na pobyt do marca 2024 roku. Około 5,5 tys. uchodźców wojennych zostało wypisanych z systemu, prawdopodobnie osoby te wyjechały - podał we wtorek szwedzki Urząd Migracyjny.

W styczniu w systemie recepcyjnym Urzędu Migracji zarejestrowanych było blisko 39 tys. osób z Ukrainy objętych tymczasową ochroną dyrektywy UE o masowej migracji.

Jednocześnie, jak podano, wciąż trwa rozpatrywanie około 2 tys, wniosków od Ukraińców chcących przedłużyć pobyt w Szwecji. Oznacza to, że ostateczna liczba ukraińskich uchodźców może wynieść 33 tys.

Według prognozy Urzędu Migracji z końca kwietnia w tym roku schronienia w Szwecji szukać będzie kolejnych około 15 tys. obywateli Ukrainy, a w 2024 roku 10 tys. takich osób. Szacunki są jednak bardzo niepewne. W przypadku pogorszenia się sytuacji w Ukrainie w ciągu roku może przybyć nawet 70 tys.

W Szwecji trwa debata, czy szwedzkie państwo, hojne w ostatnich dziesięcioleciach wobec przybyszów z krajów Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki, wystarczająco pomaga uchodźcom z Ukrainy. W przeciwieństwie do innych imigrantów Ukraińcy nie mają prawa do bezpłatnych lekcji języka szwedzkiego. Niektóre samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi takie kursy organizują.

W 2015 roku Szwecja przyjęła rekordową liczbę wniosków o azyl od 163 tys. migrantów, którzy przedostali się do kraju przez Niemcy i Danię. Wiosną ubiegłego roku ówczesna premier Magdalena Andersson po rosyjskiej inwazji na Ukrainę oznajmiła, że jej kraj nie będzie już w stanie pomóc uchodźcom w takim stopniu jak wcześniej. Nawoływała do wzięcia odpowiedzialności przez inne kraje.

