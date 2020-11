Szwecja: W Sztokholmie otwarto największy na świecie punkt odbioru paczek

W Sztokholmie w halach targowych Aelvsjoe otwarto w poniedziałek największy na świecie punkt pocztowy, który umożliwia odbiór paczek z samochodu. Inicjatywa ma zmniejszyć kolejki i ryzyko zakażenia koronawirusem w porównaniu z tradycyjnymi placówkami.

"Podczas pandemii chcemy zapobiec rozprzestrzenieniu się infekcji w intensywnym okresie, kiedy spodziewane są rekordowe liczby paczek" - twierdzi szef sieci ajentów szwedzkiej poczty PostNord Mathias Olsson.

W Aelvsjoe poczta ma do dyspozycji 25 tys. m kw. powierzchni magazynowej, a klienci - ogromny parking, który umożliwia uformowanie kolejki samochodów. Przesyłki do odbioru w bezpiecznym mobilnym punkcie można było zamawiać już w piątek, gdy wiele sklepów kusiło promocjami w ramach akcji Black Friday.

Według badań PostNord w tym roku 62 proc. szwedzkich konsumentów planuje kupić co najmniej jeden prezent bożonarodzeniowy przez internet. To wzrost o 26 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku.

W Szwecji w związku z restrykcjami epidemiologicznymi nie doszło do zamknięcia sklepów, ale władze odradzają wizyty w centrach handlowych. Poczta nie dysponuje już własnymi placówkami, a paczki odbiera się na ogół u ajentów, np. w lokalnych sklepach spożywczych. W poprzednich latach w takich miejscach w okresie przedświątecznym tworzyły się ogromne kolejki.

Wiosną w halach Aelvsjoe władze regionu Sztokholm we współpracy z wojskiem stworzyły szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19. W połowie czerwca zdecydowano o jego zamknięciu, a placówka ostatecznie nie przyjęła żadnego pacjenta. "To była nasza polisa ubezpieczeniowa, z której na szczęście nie musieliśmy korzystać" - stwierdził wówczas dyrektor ds. opieki szpitalnej regionu Sztokholm Bjoern Eriksson.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk