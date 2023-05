Szwecja: W Sztokholmie żaglowiec "Dar Młodzieży" promuje Dni Dziedzictwa Polskiego

Żaglowiec "Dar Młodzieży" przypłynął do Sztokholmu, aby w weekend uczestniczyć w Dniach Dziedzictwa Polskiego. W piątek na pokładzie statku odbyły się uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem szwedzkich polityków i dyplomatów akredytowanych w Szwecji.

"Święto Konstytucji 3 Maja jest wyjątkową okazją do refleksji nad prawem niepodległego państwa do samostanowienia" - podkreśliła w przemówieniu ambasador RP w Sztokholmie Joanna Hofman, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Temat Ukrainy podjęła w swoim wystąpieniu również wiceprzewodnicząca szwedzkiego parlamentu Julia Kronlid z partii Szwedzcy Demokraci. "Wspólnie z Polską nadal będziemy wspierać Ukrainę, odbudowę kraju oraz reformy" - zapewniła.

Kronlid podziękowała Polakom za przyjęcie milionów uchodźców wojennych z Ukrainy. Szwedzka polityk w szczególności pozdrowiła mieszkańców Małopolski, regionu, którego przedstawiciele na "Darze Młodzieży" promują w Sztokholmie atrakcje turystyczne.

Wśród gości na przyjęciu zorganizowanym przez ambasadę RP w Sztokholmie na pokładzie żaglowca był m.in. ambasador Ukrainy w Sztokholmie Andrij Płachotniuk.

Trójmasztowa fregata "Dar Młodzieży", która zacumowała przy nabrzeżu wyspy Soedermalm obok muzeum fotografii Fotografiska, w sobotę oraz w niedzielę zostanie udostępniona zwiedzającym. Swoje oferty będą prezentować Polska Organizacja Turystyczna, LOT oraz Polferries.

Do Sztokholmu "Dar Młodzieży" zawinął poprzednio w 2014, 2007, 2002 i 1991 roku.

W sobotę w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa organizacje polonijne oraz harcerze organizują piknik rodzinny oraz bieg na 1791 metrów w Jaerfaella pod Sztokholmem. W niedzielę w kościele św. Jakuba w Sztokholmie odprawione zostanie nabożeństwo w intencji ojczyzny.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk