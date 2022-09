Szwecja: Wiadukt, który ma łączyć "złą" i "dobrą" dzielnicę elementem kampani wyborczej

Gotowy od pięciu lat wiadukt zamiast łączyć mieszkańców borykającej się z przestępczością imigrancką dzielnicę Rinkeby na przedmieściach Sztokholmu z częścią spokojnego Sundbyberg, dzieli mieszkańców obu miast. W kampanii wyborczej zaproponowano nawet wyburzenie wartej miliony inwestycji.

Segregacja społeczeństwa, problemy z integracją oraz brak poczucia bezpieczeństwa to główne tematy debaty przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi do szwedzkiego parlamentu, a także do rad regionów oraz gmin. W Sztokholmie symbolem tych kwestii stał się wybudowany w 2017 roku 85-metrowy wiadukt nad obwodnicą oddzielającą Rinkeby od osiedla Ursvik w Sundbyberg. Z kieszeni podatników obu gmin na estakadę dla samochodów, z chodnikiem i ścieżką rowerową wydano 100 mln koron (ok. 9 mln euro).

Richard Torsslow z przeciwnej imigrantom partii Szwedzcy Demokraci w Sundbyberg, która chce wyburzenia inwestycji, uważa, że aby ocalić ludzkie życie trzeba się pogogodzić ze stratą wydanych na wiadukt pieniędzy.

W Rinkeby, dzielnicy zamieszkałej w 90 proc. przez imigrantów, głównie z Somalii, ale też Afganistanu, Turcji oraz Iraku, dochodzi do strzelanin, w których giną członkowie zwaśnionych grup przestępczych. Tłem nieporozumień są wpływy z handlu narkotykami.

W połowie sierpnia przejeżdżający na hulajnodze 18-latek oddał serię strzałów z broni palnej w kierunku trzech policjantów, którzy dokonywali kontroli osobistej jednego z mieszkańców. Tym razem nikt nie został poszkodowany. Inaczej było w styczniu, gdy na klatce schodowej znaleziono ciało zastrzelonego 20-latka. Najtragiczniejsza w skutkach spirala przemocy miała miejsce w latach 2015-19, gdy od kul w pizzeri na głównym placu oraz w kawiarnii wśród gości zginęło kilku młodych mężczyzn.

Z kolei zamiast wyburzenia liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna zaproponowała założenie monitoringu na wiadukcie, a także zamykanie nocą przeprawy.

"Ta droga już dawno powinna być otwarta, przecież to marnotrawstwo pieniędzy. Jak ktoś bardzo chce, to i tak przejdzie, kilkaset metrów dalej jest kładka" - opowiada kobieta sprzedająca hamburgery po stronie Rinkeby w budce z widokiem na budzący kontrowersje wiadukt. Zerka w ekran telewizora z nastawionym kanałem tureckiej telewizji Kral. Obok przy ladzie ulotki zachęcające do głosowania na socjaldemokratów. "Podziały nie mają sensu, wszędzie są przestępcy, nie tylko u nas" - stwierdza.

Skarży się na utrudniającą parkowanie policję, co jej zdaniem uniemożliwia odbiór zaopatrzenia, ale też na przepędzanie przez mundurowych gromadzących się wieczorami przed kioskiem klientów.

Po drugiej stronie w Ursvik w ostatnich latach wyrosło nowe osiedle ładnych, kolorowych kilkupiętrowych bloków oraz szeregowców. Tu inaczej niż w Rinkeby, gdzie 90 proc. lokali jest komunalnych, większość stanowią mieszkania własnościowe zarządzane przez wspólnoty. "Boimy się o nasze bezpieczeństwo i spadek cen nieruchomości po otwarciu wiaduktu. Budynku od strony Rinkeby i tak już są gorzej wyceniane" - twierdzi mieszkanka Ursvik, której balkon wychodzi na nieotwartą inwestycji.

Oficjalne stanowiska miasta Sztokholm wskazuje, że estakada na razie nie może zostać otwarta z powodu braku dróg dojazdowych po stronie Sundbyberg. Jest to z kolei związane z opóźnieniem budowy nowej linii tramwajowej.

Debata nad przyszłością wiaduktu pod Sztokholmem przeniosła się na arenę ogólnokrajową. "Większość mieszkańców Rinkeby to zwykli ludzie, którzy pracują i kochają swoj dzieci" - napisała na Twitterze minister ds. klimatu i środowiska Annika Strandhall (socjaldemokracja). Współprzewodniczący Partii Ochrony Środowiska - Zieloni podkreślił, że "integracji nie buduje się poprzez burzenie mostów, ale przez budowanie nowych".

Z całego zamieszania zadowolona jest partia Szwedzcy Demokraci. "Nasza kampania spotkała się z dużym oddźwiękiem, zwróciliśmy uwagę na nasze lokalne problemy. W Sundbyberg mamy już swoje dzielnice ryzyka, Hallonbergen oraz Rissne, więc nie chcemy importu problemów z Rinkeby" - stwierdza Carina Cortes.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk