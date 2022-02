Szwecja: Władze wstrzymują deportacje na Ukrainę

Władze Szwecji zdecydowały w czwartek o wstrzymaniu deportacji na Ukrainę oraz zawieszeniu wydawania decyzji w sprawie wniosków o azyl od obywateli tego kraju. Powodem jest niepewność w związku z atakiem Rosji.

Według szwedzkiego Urzędu ds. migracji (Migrationsverket) "ryzyko, że ludność cywilna na Ukrainie ucierpi jest wysokie". "Trudno jest ocenić, jak sytuacja będzie wyglądać w krótkim oraz długim okresie. Musimy zebrać więcej informacji przed wydaniem nowej oceny bezpieczeństwa na Ukrainie" - podkreśliła w komunikacie Anna Lindblad z Urzędu ds. Migracji.

Na podstawie analizy sytuacji w danym państwie lub regionie podejmowane są indywidualne decyzje o przyznaniu azylu.

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o azyl od Ukraińców nie oznacza, że nie będą one przyjmowane. Obecnie można starać się o ochronę prawną w Szwecji na terytorium tego kraju lub na granicy.

Obecnie Urząd ds. migracji ma do rozpatrzenia 193 wnioski o azyl od obywateli Ukrainy, 74 sprawy trafiły do sądu, a 122 imigrantom z Ukrainy groziło wydalenie z powodu braku podstaw do pozostania w Szwecji.

Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku w Szwecji o prawo pobytu wystąpiło 2,7 tys. obywateli Ukrainy.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk