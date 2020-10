Szwecja: Władze zmniejszyły o 12 liczbę zgonów na Covid-19

Władze Szwecji we wtorek zmniejszyły o 12 do 5883 liczbę zgonów w kraju na Covid-19 z powodu błędów w raportowaniu. Jednocześnie, jak wskazano, rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem, choć nie można mówić o drugiej fali pandemii.

Od piątku liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w Szwecji o 1862 do 96 145.

"W wielu krajach sytuacja się pogarsza, podobny rozwój sytuacji obserwujemy w Szwecji, ale u nas wzrost nowych zakażeń nie jest szybki ani dramatyczny" - opisał sytuację główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.

Według przekazanych przez Tegnella danych rośnie liczba zakażeń w Sztokholmie, w Uppsali oraz Malmoe. Odpowiadają za nie głównie młodzi ludzie. Ogniska odnotowywane są wśród uczestników imprez studenckich oraz meczów hokeja na lodzie.

W Sztokholmie wzrost zakażeń koronawirusem udowodnił projekt badawczy Królewskiego Instytutu Technicznego (KTH), który występowanie Covid-19 bada w ściekach trafiających do miejskiej oczyszczalni.

Zarazem, jak podkreślał Tegnell, nowe infekcje, dotykając młodszych ludzi, nie stanowią obciążenia dla służby zdrowia. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 23 pacjentów z Covid-19, a wiosną było ich nawet 550. Liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem utrzymuje się na niskim poziomie; wiosną umierało nawet 150 osób dziennie.

We wtorek odbyła się już setna konferencja prasowa szwedzkich władz medycznych w Urzędzie Zdrowia Publicznego w związku z Covid-19 i jak przekazano spotkania z dziennikarzami będą odbywać się jeszcze co najmniej przez rok. Od lata konferencje zwoływane są już tylko dwa razy w tygodniu, a od września statystyki dotyczące Covid-19 podawane są od wtorku do piątku, aby uniknąć opóźnionego napływu danych w związku z weekendem.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk