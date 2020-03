Szwecja: Z powodu koronawirusa cofnięto zezwolenie na działalność liniom Iran Air

Szwedzkie władze cofnęły w poniedziałek zezwolenie na działalność irańskim liniom lotniczym Iran Air, które operowały z Iranu do Sztokholmu oraz Goeteborga. Powodem decyzji jest obawa o rozprzestrzenienie się koronawirusa w Szwecji.

"Opieramy się na wniosku (szwedzkiego) Urzędu Zdrowia Publicznego, którego eksperci stwierdzili, że kontynuowanie przyjmowania dużych grup pasażerów z Iranu utrudniłoby ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa" - oświadczył Simon Posluk z Urzędu ds. transportu (Transportstyrelsen).

Podróżowania do Iranu w oficjalnym komunikacie odradził w poniedziałek szwedzki MSZ.

Wcześniej Urząd Zdrowia Publicznego na konferencji prasowej zaapelował o wstrzymanie lotów między Iranem a Szwecją. "Nie ufamy irańskim władzom, że poradzą sobie z opanowaniem sytuacji, w taki sposób, w jaki jest to robione w Chinach czy Korei Południowe. Podejrzewamy, że obraz sytuacji w Iranie jest gorszy niż ten przekazywany do WHO" - podkreślił dyrektor generalny Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson.

Jednocześnie Urząd Zdrowia Publicznego zdecydował o podniesieniu stopnia ryzyka powszechnego rozprzestrzenienia się koronawirusa w Szwecji z "małego" do "umiarkowanego".

Decyzja o wstrzymaniu lotów Iran Air spowodowała, że wielu Szwedów pochodzenia irańskiego będzie mieć utrudniony powrót do domu. Urząd Zdrowia Publicznego uważa jednak, że "odcięcie" ludzi jest lepszym sposobem walki z koronawirusem niż przeprowadzanie badań medycznych na lotniskach.

Ambasada Iranu w Sztokholmie wyraziła żal z powodu decyzji Urzędu ds. Transportu podkreślając, że zamknięciu ulega "kanał przepływu środków medycznych".

Do poniedziałku wieczorem potwierdzono w Szwecji 15 przypadków koronawirusa, w tym w Sztokholmie oraz Goeteborgu, miastach do których przylatywały samoloty Iran Air. Kilku zakażonych pacjentów przebywało wcześniej w Iranie, ale większość odwiedziło północne Włochy.

Szwedzkie władze po raz pierwszy cofnęły tymczasowo pozwolenie Iran Air na początku stycznia z powodu "troski o bezpieczeństwo" oraz "niejasne okoliczności" katastrofy ukraińskiego samolotu w Teheranie.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk