Szwecja zaostrza politykę pieniężną. Stopy znów w górę

To czwarta podwyżka stóp procentowych w Szwecji w tym roku. Jeszcze w kwietniu była na poziomie 0,00 a od czwartku (24 listopada) wzrosła do najwyższego poziomu od 14 lat czyli do 2,5 procent. To duży cios dla gospodarki.

Szwedzki Bank Centralny Riksbank podjął dziś decyzję o podwyżce stóp o kolejnych 0,75 punktu procentowego do poziomu 2,5 procent. To najwyższy wskaźnik od 14 lat. Co jednak gorsze dla gospodarki i kredytobiorców - w komentarzu podano, że nie jest to ostatnie słowo w walce z inflacją i już na początku 2023 roku możliwy jest wzrost poziomu stóp powyżej granicy 3 procent.

Listopadowa to czwarta podwyżka stóp od kwietnia 2022 roku. Wówczas stopy były na poziomie 0,00 procent. Inflacja w następnych miesiącach znacząco wzrastała, aby we wrześniu przekroczyć magiczny pułap 10 procent. I chociaż w październiku spadła do 9,7 procent, za sprawą wprowadzania limitów cen energii elektrycznej, to jednak presja inflacyjna jest bardzo duża. W ostatnim okresie szczególnie wzrosła tak zwana inflacja bazowa czyli wynikająca ze wzrostu cen z wyłączeniem nośników energetycznych.

Nadchodzące miesiące i spodziewane spadki temperatury ograniczą produkcję prądu w hydroelektrowniach i konieczny będzie import, w tym także Polski, po cenach zdecydowanie wyższych niż te obowiązujące na rynku wewnętrznym. To, zdaniem ekonomistów, może przez kolejne miesiące utrzymać inflację na wysokim poziomie około 10 procent

Po ogłoszeniu decyzji o podwyżce stóp procentowych korona szwedzka umocniła się do euro i dolara amerykańskiego.