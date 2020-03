Szwedzcy nacjonaliści w Turcji zniechęcają migrantów do przyjazdu

Nacjonaliści z partii Szwedzcy Demokraci udali się do Turcji na granicę z Grecją, aby zniechęcać migrantów do przyjazdu do Szwecji. Politycy rozdają ulotki z przesłaniem, że "Szwecja jest przepełniona".

"Nie przyjeżdżajcie do nas! Nie jesteśmy w stanie dać wam więcej pieniędzy ani zapewnić mieszkania. Przykro nam z powodu tej informacji" - głosi skierowany do migrantów tekst w języku angielskim.

Wśród rozdających ulotki jest przewodniczący Szwedzkich Demokratów Jimmie Akesson, który napisał w środę na Twitterze, że "spotyka migrantów w drodze do Europy". "Wszyscy pamiętamy chaos migracyjny w 2015 roku i musimy zrobić wszystko, co możemy, aby to nigdy się nie powtórzyło" - stwierdził Akesson.

Według szwedzkiego ministra sprawiedliwości i migracji, socjaldemokraty Morgana Johanssona obawy Szwedzkich Demokratów o napływ uchodźców są przesadzone. "Ryzyko powtórzenia w naszym kraju sytuacji z 2015 roku jest bardzo, bardzo małe" - podkreślił. Według niego przeszkodą są m.in. kontrole graniczne, jakie wprowadziło wiele państw, a także zaostrzenie przez Szwecję przepisów migracyjnych.

Obecność Akessona na granicy z Grecją mocno krytykują przedstawiciele współrządzącej Szwecją Partii Ochrony Środowiska - Zielonych (MP), która opowiada się za "obroną prawa do azylu". "W głębi serca czuję smutek i wstyd, że szwedzki polityk, aby skupić na sobie uwagę, pokonuje setki kilometrów w celu upokorzenia zdesperowanych ludzi, kobiet, dzieci, którzy uciekają przed śmiercią" - przekazała eurodeputowana Alice Bah Kuhnke, była minister kultury i demokracji z MP.

Szwecja w 2015 roku przyjęła rekordową w swojej historii liczbę ponad 160 tys. wniosków o azyl. Pod wpływem fali migrantów szwedzkie władze wprowadziły kontrole na granicy z Danią oraz zaostrzyły przepisy migracyjne.

Nacjonalistyczna partia Szwedzcy Demokraci jest obecnie najpopularniejszym ugrupowaniem w Szwecji, osiągając poparcie ok. 25 proc.

Od kiedy pod koniec ubiegłego tygodnia Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii próbujących drogą morską lub lądową dostać się do Europy, tysiące ludzi forsują granicę lądową między Turcją a Grecją. Kolejne setki próbują przedostać się na greckie wyspy na Morzu Egejskim.

W środę rano greckie służby poinformowały, że od soboty do środy powstrzymały blisko 28 tys. osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę od strony Turcji i aresztowały 220 osób, którym się to udało; około 15 tys. migrantów przebywało po tureckiej stronie pasa granicznego.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk