Szwedzki negocjator: są postępy w rozmowach z Turcją o naszej akcesji do NATO, ale do celu daleko

Proces akcesji Szwecji do NATO posunął się do przodu, ale daleko nam jeszcze do celu - oświadczył w środę główny szwedzki negocjator Oscar Stenstroem po pierwszym po tureckich wyborach prezydenckich spotkaniu w Ankarze.

Wolą rządu w Sztokholmie jest wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego przed zaplanowanym na 11-12 lipca szczytem NATO w Wilnie.

Według Stenstroema spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Finlandii, dotyczyło wywiązywania się krajów nordyckich z podpisanego niemal przed rokiem porozumienia z Turcją. "W naszym przypadku pokazaliśmy, w jaki sposób Szwecja wywiązuje się z pracy w zwalczaniu PKK", uznanej za terrorystyczną Partii Pracujących Kurdystanu - podkreślił.

Stenstroem relacjonował, że przekazał Turcji informację o zaostrzeniu od 1 czerwca przepisów antyterrorystycznych, pozwalających na karanie za uczestnictwo w organizacji terrorystycznej lub w jej promowanie. Negocjator przypomniał, że pozwoliło to postawić zarzuty 40-letniemu mężczyźnie, który w Sztokholmie z bronią w ręku próbował wymusić przekazanie pieniędzy na rzecz PKK. Na początku tygodnia rząd Szwecji zdecydował też o ekstradycji 35-letniego obywatela Turcji, zwolennika PKK.

Dziennikarze pytali na konferencji prasowej Stenstroema o stanowisko prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który oświadczył w środę, że "Szwecja nie powinna mieć wielkich oczekiwań względem szczytu NATO w Wilnie". Turecki przywódca uznał za rozczarowującą zgodę policji na mającą miejsce w Sztokholmie na początku czerwca, czyli już po zaostrzeniu przepisów, demonstracji Kurdów i organizacji lewicowych z flagami PKK.

Stenstroem wyjaśnił, że samo wymachiwanie flagą z symbolem PKK może okazać się niewystarczające za uznanie tego za przestępstwo ze względu na wolność słowa, jaka istnieje również w innych krajach NATO. "Wykorzystywanie symboli PKK, umieszczanie wpisów w mediach społecznościowych w połączeniu z inną działalnością jest już wykorzystywane w dochodzeniach" - podkreślił. Dodał, że każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Szwedzki negocjator nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy jego kraj zdoła zostać członkiem NATO przed szczytem w Wilnie. "Może to się stać w każdej chwili, decyzję podejmuje parlament" - zauważył. Przekazał, że rozmowy z Turcją będą kontynuowane.

Pracujący w MSZ Oscar Stenstroem jest głównym szwedzkim negocjatorem w rozmowach z Turcją od ubiegłego roku. Został powołany na to stanowisko jeszcze przez poprzedni rząd.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk