Szykuje się interwencja sił ECOWAS w Nigrze

Przedstawiciele ECOWAS oświadczyli, że są gotowi bronić porządku konstytucyjnego w Nigrze, nawet jeśli nie wystarczą do tego środki dyplomatyczne.

Niech nikt nie ma wątpliwości, że jeśli wszystko inne zawiedzie, siły Afryki Zachodniej są gotowe odpowiedzieć na wezwanie do służby - powiedział komisarz ECOWAS ds. politycznych, pokoju i bezpieczeństwa Abdel-Fatau Musah.

Niger ma strategiczne znaczenie ze względu na swoją rolę jako centrum dla zagranicznych wojsk zaangażowanych w walkę z islamistycznymi rebeliantami w regionie Sahelu oraz rezerwy uranu i ropy naftowej.

Wojska francuskie, wraz z siłami amerykańskimi, niemieckimi i włoskimi, są obecne w Nigrze w ramach międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania islamskich rebeliantów.

Oficerowie wojskowi Nigru obalili prezydenta Mohameda Bazouma 26 lipca i sprzeciwili się wezwaniom Organizacji Narodów Zjednoczonych, ECOWAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej) i mocarstw zachodnich do przywrócenia go do władzy, co skłoniło szefów państw Afryki Zachodniej do wydania rozkazu zebrania sił rezerwowych.

ECOWAS jest gotowe podjąć wszelkie działania w celu obrony porządku konstytucyjnego w Nigrze

Zachodnioafrykański blok ECOWAS jest gotowy do interwencji wojskowej w Nigrze, jeśli wysiłki dyplomatyczne mające na celu przezwyciężenie zamachowi stanu w tym kraju zawiodą - powiedział wysoki rangą urzędnik szefom armii, którzy spotkali się w Ghanie w czwartek, aby omówić szczegóły dotyczące sił rezerwowych.

- Niech nikt nie ma wątpliwości, że jeśli wszystko inne zawiedzie, siły Afryki Zachodniej są gotowe odpowiedzieć na wezwanie do służby - oznajmił z kolei, cytowany przez agencję Reutera, komisarz ECOWAS ds. politycznych, pokoju i bezpieczeństwa Abdel-Fatau Musah.

- Wszelkimi dostępnymi środkami, porządek konstytucyjny zostanie przywrócony w kraju - powiedział zgromadzonym w stolicy Ghany Akrze szefom obrony z krajów członkowskich ECOWAS

Niger ma strategiczne znaczenie poza Afryką Zachodnią ze względu na swoją rolę jako centrum dla zagranicznych wojsk zaangażowanych w walkę z islamistycznymi rebeliantami w regionie Sahelu oraz rezerwy uranu i ropy naftowej. Kraje zachodnie obawiają się, że junta może pójść w ślady sąsiedniego Mali, gdzie rząd wojskowy wyrzucił francuskie wojska i zamiast tego zaprosił najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, która z zadowoleniem przyjęła zamach stanu w Nigrze.

ECOWAS odrzuca oskarżenia jakoby było organizacją realizującą interesy mocarstw zachodnich

Francja zaprzeczyła oskarżeniom junty, jakoby dążyła do destabilizacji kraju lub naruszyła jego przestrzeń powietrzną. Powiedziała, że wspiera wysiłki ECOWAS mające na celu przywrócenie porządku konstytucyjnego.

Wojska francuskie, wraz z siłami amerykańskimi, niemieckimi i włoskimi, są obecne w Nigrze w ramach międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania islamskich rebeliantów, którzy w ciągu ostatniej dekady spowodowali śmierć tysięcy ludzi i zmusili miliony do opuszczenia swoich domów.